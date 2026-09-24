Jefferson Farfán compartió una serie de fotografías junto a Luana, su hija menor, fruto de su relación con Darinka Ramírez. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)
Jefferson Farfán compartió una serie de fotografías junto a Luana, su hija menor, fruto de su relación con Darinka Ramírez. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)
Por Redacción EC

Jefferson Farfán dejó por un momento las polémicas para mostrar su faceta más familiar. El exfutbolista recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de tiernas fotografías junto a Luana, su hija menor, fruto de su relación con Darinka Ramírez.

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