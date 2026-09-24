Jefferson Farfán dejó por un momento las polémicas para mostrar su faceta más familiar. El exfutbolista recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de tiernas fotografías junto a Luana, su hija menor, fruto de su relación con Darinka Ramírez.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Foquita’ publicó varias postales en las que aparece disfrutando de la compañía de la pequeña. Las imágenes rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron al especial momento entre padre e hija.

Si bien la instantánea publicada en redes sociales no cuenta con una leyenda, si aparecen emojis como el rostro con ojos de corazón y una ola, que se puede asociar con que la imagen fue tomada frente al mar.

No es la primera vez que Jefferson Farfán utiliza sus plataformas digitales para expresar públicamente el cariño que siente por Luana. Desde que confirmó su paternidad en 2024, el exjugador de la selección peruana ha compartido en diferentes oportunidades fotografías y mensajes dedicados a la menor.

Precisamente, cuando presentó públicamente a su hija, Jefferson explicó que había preferido mantener su nacimiento en reserva para evitar exponerla. En aquella oportunidad, también manifestó sentirse agradecido por la llegada de una nueva integrante a su familia y por la felicidad que significaba convertirse nuevamente en padre.

Luana es la cuarta hija del exdelantero y actualmente tiene tres años. En su último cumpleaños, Jefferson Farfán también compartió fotografías junto a ella y le dedicó un emotivo mensaje en el que la describió como una de sus mayores alegrías y pidió que siempre creciera rodeada de amor.

Jefferson Farfán y Darinka Ramírez. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que las nuevas imágenes aparecen después de meses en los que Jefferson Farfán y Darinka Ramírez han estado en el centro de la atención mediática por asuntos relacionados con la manutención de su hija.