El exfutbolista Jefferson Farfán ofreció una larga entrevista al Cuto Guadalupe, en “La Fe de Cuto”, donde contó cómo fueron sus inicios como deportista y reveló detalles poco conocidos, como la vez que Magaly Medina llegó hasta su casa en Rusia para hacerle una entrevista y él se negó.

En la previa del Mundial Rusia 2018, Jefferson Farfán militaba en el FC Lokomotiv Moscú de Rusia y vivía cómodamente en una lujosa casa, a la que llegó Magaly Medina, su esposo Alfredo Zambrano y un productor de Latina que lo había contactado para hacerle una entrevista.

Según contó la ‘Foquita’, la llegada de Medina lo tomó por sorpresa, ya que, si bien había acordado una entrevista, jamás le dijeron que sería con la ‘Urraca’, con quien tiene diferencias personales y a quien prefería evitar por el caso de Paolo Guerrero, su mejor amigo.

Jefferson Farfán contó que al enterarse que Magaly Medina estaba en su casa, rápidamente salió del centro de entrenamiento y llegó a su domicilio, donde conversó con el productor encargado y le dijo que no le daría la entrevista a la presentadora de espectáculos.

“No entendí qué hacía buscándome en Rusia para hacerme una entrevista que supuestamente ya estaba pactada. Nunca hubo un pacto para una entrevista con la señora Magaly Medina, no lo haría tampoco jamás, no me interesaría. El coordinador habló conmigo directamente y me dijo que la entrevista iba ser por el tema del mundial de Rusia, pero con un programa deportivo, yo no sabía que la señora tenía un programa, creo que en canal 2, pero el coordinador me dijo que era una entrevista con una persona para hablar de fútbol por el mundial”, contó el exfutbolista.

“Yo sorprendido porque obviamente no estaba en mi mente que la entrevista iba ser con la señora. Yo me bañé rápido, llegué a mi casa y me encuentro a la señora Magaly dentro de mi casa, yo sorprendido, por respeto la saludé, también a su esposo y subí a mi cuarto… (El productor) me dijo que todo se había dado de última hora y le dije ‘no va’. El chico subió al segundo piso, me comenzó a hablar, es más ese día llamó a mi mamá, llamó a mi empresario para decirles que, por favor, pero le dije que no, que la entrevista no iba”, agregó.

Asimismo, la ‘Foquita’ también dijo que, tras la conversación con el productor, que se extendió por casi 30 minutos, Magaly Medina empezó a gritar el nombre del encargado de las coordinaciones en su casa, ya que las cámaras estaban prendidas y todo instalado para la entrevista.

“Pasó como media hora, comenzó a gritarle al chico y Julio (productor) me decía ‘por favor, tenemos que hacer la entrevista sí o sí porque me van a botar’, le dije que no era mi problema y se tuvo que ir como el Chavo, por donde vino”, puntualizó Jefferson Farfán, quien dijo que después ya no bajó a despedirse de Magaly Medina y compañía.

