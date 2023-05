‘Cuto’ Guadalupe, a pesar de que hace un buen tiempo Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia terminaron, sigue sin tener mucho cariño por la salsera. EL exfutbolista reveló la verdadera razón por la que no le cae la expareja de su sobrino.

A través de una entrevista de YouTube con LaLinares, señaló que prefiere por “años luz” a la salsera Daniela Darcourt porque ella sí se ha preparado para tener un mejor nivel de canto.

“La prefiero lejos, años luz. ¿Sabes el significado de odiar o que no me cae? Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: ‘que no, esto no’”, dijo.

Pero, además, Cuto se animó aconsejarle a Yahaira para que se enfoque más en su carrera que en su aspecto físico, pues el tiempo pasa para todos.

“Entonces creo que cuando ella se dé cuenta que la juventud pasa volando y que todo el tiempo no va a tener ese físico. ¡Ay, mama mía!”, remarcó.

¿Por qué Cuto prefiere a Daniela Darcourt?

‘Cuto’ Guadalupe le aconsejó a Yahaira que estudie, pues acotó que ha perdido oportunidades de sobresalir con Sergio George.

“Voy con Daniela porque ella se ha preparado, ha estudiado, habla como dos idiomas. Está en un nivel espectacular y espero que en algún momento Yahaira estudie para canto porque tienes que pulir. Si tú quieres trascender, tienes que trabajar para eso. Pulir ciertas cosas y mejorar, porque si con (Sergio) George no llegaste, entonces George no es mago tampoco”, puntualizó.