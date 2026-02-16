Jefferson Farfán dedica romántico mensaje a Xiomy Kanashiro: “Contigo todo es más bonito”

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Día de San Valentín dejó más de un romántico saludo en el mundo de la farándula local. El exfutbolista Jefferson Farfán captó la atención de miles de seguidores en redes sociales al dedicar un emotivo mensaje a su pareja, la modelo Xiomy Kanashiro.
TE PUEDE INTERESAR
- Sirena Ortiz y Gabriel Meneses comparten fotografías de su primer San Valentín juntos
- Suheyn Cipriani no puede contener las lágrimas al confesar que aún ama y extraña a Macarius
- Laura Spoya da detalles de su operación a la columna: “Me han puesto tres clavos en la espalda”
- Melissa Klug confirma reconciliación con Jesús Barco por San Valentín: “Un 14 más a tu lado”
- Laura Spoya: Captan a sujeto retirando cosas de su auto tras accidente
Seguir temas