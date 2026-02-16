Jefferson Farfán dedica romántico mensaje a Xiomy Kanashiro: “Contigo todo es más bonito”

El Día de San Valentín dejó más de un romántico saludo en el mundo de la farándula local. El exfutbolista Jefferson Farfán captó la atención de miles de seguidores en redes sociales al dedicar un emotivo mensaje a su pareja, la modelo Xiomy Kanashiro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ‘Foquita’ compartió un par de fotografías al lado de la modelo y escribió un romántico mensaje para celebrar su primer año de relación.

En su post, Jefferson Farfán luce una camisa marrón y un pantalón claro, mientras Xiomy Kanashiro luce su figura en un vestido con una lujosa cartera.

“Un año juntos, un año de amor, risas y momentos inolvidables. Contigo todo es más bonito. Feliz San Valentín, mi China. Te amo”, escribió el exfutbolista de Alianza Lima en su publicación.

Jefferson Farfán dedica romántico mensaje a Xiomy Kanashiro por su primer aniversario. (Foto: Captura de IG)

Como era de esperarse, la respuesta de Xiomy Kanashiro no tardó: “Feliz primer año mi vida, por más momentos inolvidables. Te amo”.

Como se recuerda, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro confirmaron su romance en febrero del 2025 y desde entonces no han dejado de darse muestras de amor en público, hecho que da a entender que su relación va por buen camino.