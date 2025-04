Jefferson Farfán ofreció una sorpresiva entrevista al programa “América Hoy”, donde respondió a las declaraciones de Darinka Ramírez en “Magaly TV, la firme”. Según dijo la ‘Foquita’, la discusión que desencadenó en una denuncia por violencia psicológica inició cuando él estaba jugando con su hija.

El exfutbolista explicó que él había ido a la casa de Darinka Ramírez acompañado de sus primos, por lo que fue al cuarto de juegos y empezó a jugar con su hija. En medio de sus juegos, un juguete se rompió y Darinka llegó reclamarle directamente a él.

“Para toda acción hay una reacción, hubo un intercambio de palabras de ambos, no solamente mía. Empieza el conflicto porque yo no hablaba con ella, yo pasaba tiempo con mi hijita e iba con mi familia (a la casa de Darinka). Yo entro al cuarto de juguetes con mi hija a jugar con ella y mis primos, y se puede romper juguetes pequeños, es normal”, explicó Farfán.

“Me dijo palabrotas, por eso empezamos a decirnos cosas. Ella dice que mi hija estaba llorando ahí, yo me fui y no estaba llorando, quizás después. Yo estaba jugando con mis primos y mi hija, pero fue de frente a mí a reclamarme”, agregó la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán defiende a Xiomy Kanashiro y explica cómo inició su discusión con Darinka Ramírez. (Foto: Captura de video)

Asimismo, Jefferson Farfán explicó que mantenía una buena relación con la madre de su última hija; sin embargo, todo cambió cuando empezó a salir con Xiomy Kanashiro. Incluso, aclaró que fue su actual pareja quien le pidió mantener una buena relación con Darinka.

“Obviamente cuando empecé a conocer a Xiomy Kanashiro, cuando empezó la prensa a hablar de las situaciones que tenía con Xiomy. Ahí fue cuando detonó todo… Xiomy ha sido la persona que siempre me ha dicho que tenga una buena relación con la madre de mi hija”, explicó el exdelantero de la selección peruana.

Como se recuerda, Darinka Ramírez ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y dejó entrever que Jefferson Farfán no tendría el mismo trato con su hija que con sus demás hijos. Además, resaltó que mantuvo intimidad en más de una oportunidad con la ‘Foquita’ después de haber finalizado su relación.