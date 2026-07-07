Jefferson Farfán publicó un video exponiendo presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina, hecho que ha generado diversas reacciones. Si bien la conductora de televisión ha evitado pronunciarse, algunos personajes mediáticos que alguna vez fueron protagonistas de los informes de “Magaly TV, la firme” no dudaron en hacerlo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jefferson Farfán compartió un video de intriga en el que anuncia que expondría sus pruebas en torno al caso, pero lo más llamativo no fue el post en sí, sino los comentarios en torno al material, ya que diversos chicos reality se hicieron presente para manifestar su posición.

Pese a que la ‘Foquita’ limitó los comentarios, se puede observar que antes de hacerlo algunos personajes de la farándula ya habían escrito en el post. Mario Irivarren, Patricio Parodi y Nicola Porcella fueron de los primeros en comentar dicha publicación.

Los chicos reality reaccionaron luego que Jefferson Farfán expusiera en redes sociales las pruebas de presuntas irregularidades en su caso con Magaly Medina. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)

Por si fuera poco, el actual integrante de “Esto es guerra”, Said Palao, también se hizo presente en la publicación para emitir su comentario. “La doble moral y la impunidad en su máximo esplendor”, escribió el esposo de Alejandra Baigorria.

Como se recuerda, Said Palao ha sido uno de los chicos reality al que más ha criticado Magaly Medina en los últimos días, esto tras la polémica que protagonizó Alejandra Baigorria con una periodista de espectáculos que le recordó la despedida de soltero a la que asistió el integrante de “Esto es guerra” en Argentina.

Hasta el momento, Magaly Medina ha evitado pronunciarse al respecto y, pese a que el video de Jefferson Farfán fue publicado en el mismo horario que su programa “Magaly TV, la firme”, la ‘Urraca’ no habló sobre el hecho y prefirió ignorarlo. Sin embargo, la conductora de espectáculos podría dar su descargo este 7 de julio.

Jefferson Farfán publicó un video exponiendo presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina. (Foto: Capturas de YouTube - "Jefferson Farfán TV")

La polémica actual que envuelve a Magaly Medina gira en torno al video que publicó Jefferson Farfán en su canal de YouTube, donde expone presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de la conductora de espectáculos. Al fiel estilo de los ‘ampays’, el exfutbolista utilizó su plataforma para hacer un video similar.