Los chicos reality reaccionaron luego que Jefferson Farfán expusiera en redes sociales las pruebas de presuntas irregularidades en su caso con Magaly Medina. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)
Los chicos reality reaccionaron luego que Jefferson Farfán expusiera en redes sociales las pruebas de presuntas irregularidades en su caso con Magaly Medina. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)
Por Redacción EC

Jefferson Farfán publicó un video exponiendo presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina, hecho que ha generado diversas reacciones. Si bien la conductora de televisión ha evitado pronunciarse, algunos personajes mediáticos que alguna vez fueron protagonistas de los informes de “Magaly TV, la firme” no dudaron en hacerlo.

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