El ex seleccionado nacional Jefferson Farfán publicó un informe audiovisual de 21 minutos en su canal oficial de YouTube, en el que muestra un seguimiento que evidenciaría que la periodista Magaly Medina y su productor, Patrick Llamo, no cumplieron con el servicio comunitario impuesto por el Poder Judicial tras perder el juicio por difamación contra el exfutbolista.

La publicación de este informe se realizó luego de que, en el programa de espectáculos de Medina, la conductora emplazara a Farfán a mostrar pruebas de lo que mencionó días antes. “ Si este señor no demuestra todas las mentiras que está diciendo, toda la bazofia que está diciendo, yo le he pedido a usted (su abogado) que sí, que contraataque y los demande a todos los que hay que querellar, a todos esos bocones que andan repitiendo como si hubieran visto pruebas ”.

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En el mismo programa, la defensa de Medina precisó que se cumplió con todo lo solicitado. “Nosotros hemos cumplido de manera regular, cumpliendo con la firma, cumpliendo con la huella y esto ha sido validado por las autoridades”, dijo en el programa.

Seguimiento cronológico de las supuestas ausencias

El informe indica que el martes 7 de abril la parroquia abrió a las 8:30 a. m. La vigilancia, que continuó desde la puerta de ingreso, revelaría que “en ningún momento ingresó la señora... nunca apareció ella ni el señor Patrick”. No obstante, en la planilla oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se observa una firma de asistencia que cubre hasta las 6:30 p. m.

El miércoles 8 de abril, las cámaras captaron el ingreso de la camioneta de la conductora a la cochera del recinto a las 9:04 a. m. Seis minutos después (9.10 a. m.), el mismo vehículo se retira de la parroquia . Este es el único día de asistencia física de Magaly Medina, según el informe.

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“¿Cómo es que la señora Magaly realizó un servicio comunitario de 10 horas en tan solo 6 minutos y todavía habiendo llegado tarde?”, cuestionó el presentador en el video. Este día, la vigilancia permaneció hasta las 5:50 p. m. sin registrar el retorno de los sentenciados.

El martes 14 de abril, las puertas del local abrieron formalmente a las 8:59 a. m. Las inspecciones internas del equipo de investigación de Farfán realizadas a las 10:33 a. m. y los registros externos tomados hasta las 5:12 p. m. arrojaron “cero rastro de los sentenciados”. “Quisiéramos preguntarle a nuestras autoridades cómo se puede firmar un día de servicio comunitario sin estar presente en el lugar asignado ”, preguntó el narrador del video.

Magaly Medina protagoniza tenso momento durante evento en Cajamarca. (Foto: Captura de video TikTok - @noticiasvisioncajamarca)

Al día siguiente, miércoles 15 de abril, según la planilla de control del INPE, Magaly Medina habría firmado su ingreso y puesto su huella dactilar a las 8:14 a. m. Sin embargo, el registro visual del equipo de Farfán muestra que la parroquia abrió hasta cerca de las 9:00 a. m., lo que impediría cualquier ingreso previo. El seguimiento corroboró que la limpieza fue realizada por cinco ciudadanos ajenos a la periodista.

Por último, el martes 21 de abril, según el reportaje “en las planillas la señora figura ingresando todos los días a las 8:30 de la mañana y retirándose exactamente a las 6:30 de la tarde. ¿De verdad alguien puede cumplir durante tanto tiempo horarios tan exactos minuto por minuto sin ninguna variación?”. Las filmaciones probarían que en esa fecha las puertas abrieron a las 9:00 a. m. y que Medina jamás ingresó al perímetro.

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