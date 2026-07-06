La publicación de este informe se realizó luego de que, en el programa de espectáculos de Medina, la conductora de espectáculos emplazara a Farán a mostrar pruebas de lo que mencionó días antes. Foto: capturas / composición GEC
La publicación de este informe se realizó luego de que, en el programa de espectáculos de Medina, la conductora de espectáculos emplazara a Farán a mostrar pruebas de lo que mencionó días antes. Foto: capturas / composición GEC
Por Redacción EC

El ex seleccionado nacional Jefferson Farfán publicó un informe audiovisual de 21 minutos en su canal oficial de YouTube, en el que muestra un seguimiento que evidenciaría que la periodista Magaly Medina y su productor, Patrick Llamo, no cumplieron con el servicio comunitario impuesto por el Poder Judicial tras perder el juicio por difamación contra el exfutbolista.

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