Jefferson Farfán volvió a referirse a Magaly Medina durante una nueva edición de su pódcast ‘Enfocados’, donde recordó el enfrentamiento judicial que mantuvo con la conductora de televisión y lanzó una frase dirigida a ella que provocó las risas de sus invitados.

El momento ocurrió mientras el exfutbolista compartía la conversación con Roberto Guizasola, Puchungo Yáñez y otros exjugadores. La mención de la periodista dio pie a una serie de bromas sobre la rivalidad entre ambos personajes.

Durante el programa, Puchungo Yáñez envió un saludo a la conductora. “La señora Magaly, un saludo para la señora Magaly, compadre” , comentó delante de sus compañeros.

La intervención provocó una reacción inmediata de Farfán, quien recurrió al apodo de “mi tía 8 y media”, expresión que utiliza para referirse a Medina, antes de recordar el proceso judicial que ambos protagonizaron.

“Ya perdiste, ya te gané, ya que no te quejes, ya te gané, ya te gané y te voy a seguir ganando” , expresó el exdelantero de la selección peruana, mientras los presentes reaccionaban entre carcajadas.

Roberto Guizasola propone un encuentro entre ambos

La conversación continuó cuando Roberto Guizasola planteó la posibilidad de que Farfán coincidiera con Medina en el programa televisivo que ella conduce.

“O en su programa” , comentó Guizasola, al mencionar un escenario distinto para un eventual encuentro entre el exfutbolista y la periodista.

Sin embargo, las bromas continuaron. El exjugador propuso imaginar una escena en la que ambos compartieran un baile frente a las cámaras.

“¿Sabes qué me gustaría? Meter baile con ella, cámara lenta” , añadió entre risas, lo que dio pie a nuevas ocurrencias entre los participantes de ‘Enfocados’.

La posibilidad de un encuentro entre Farfán y Medina se convirtió así en uno de los temas de la conversación. No obstante, durante el espacio no se confirmó que exista una reunión acordada ni que la conductora tenga previsto acudir al pódcast.