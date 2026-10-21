Jefferson Farfán recuerda disputa judicial con Magaly Medina y desata risas en ‘Enfocados’. (Foto: Redes sociales)
Jefferson Farfán recuerda disputa judicial con Magaly Medina y desata risas en ‘Enfocados’. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Jefferson Farfán volvió a referirse a Magaly Medina durante una nueva edición de su pódcast ‘Enfocados’, donde recordó el enfrentamiento judicial que mantuvo con la conductora de televisión y lanzó una frase dirigida a ella que provocó las risas de sus invitados.

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