Jefferson Farfán lanza nueva advertencia a Magaly Medina. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial - @magalymedinav)
Jefferson Farfán lanza nueva advertencia a Magaly Medina. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial - @magalymedinav)
Por Redacción EC

Jefferson Farfán y Magaly Medina continúan envueltos en discusiones mediáticas a través de sus redes sociales. Esta vez, el exfutbolista decidió responder a las declaraciones de la conductora de televisión que señaló que él estaría “obsesionado” con ella y su vida. Estas palabras no pasaron desapercibidas para la ‘Foquita’.

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