Jefferson Farfán y Magaly Medina continúan envueltos en discusiones mediáticas a través de sus redes sociales. Esta vez, el exfutbolista decidió responder a las declaraciones de la conductora de televisión que señaló que él estaría “obsesionado” con ella y su vida. Estas palabras no pasaron desapercibidas para la ‘Foquita’.

A través de sus historias de Instagram, el exjugador de fútbol respondió directamente a la afirmación de que él estaría obsesionado con la conductora de televisión y aseguró que no piensa guardar silencio en este enfrentamiento mediático.

En su mensaje, Jefferson Farfán recordó que es Magaly Medina quien a lo largo de su trayectoria en televisión se ha dedicado a hablar de diversas personas vinculadas al mundo del entretenimiento y el deporte.

Historia de Jefferson Farfán.

“¿Obsesión contigo? Tía 8:30, tú has sido la obsesionada con todos, durante muchos años, aquí te dejo algunos nombres ok”, empezó Jefferson Farfán en su mensaje, seguido de una amplia lista de famosos que han sido protagonistas de los denominados ‘ampays’ de Magaly Medina.

“Milett, Nicola, Gisela Valcárcel, Ethel, Tilsa, Giuliana Rengifo, Carloncho, Waldir Sáenz, Zambrano… Said, Alejandra B., Jefferson Farfán, tu pesadilla. ¿Quieres más? Me quedé corto todavía”, añadió el exfutbolista en su mensaje.

Cabe recordar que esta respuesta de Jefferson Farfán surgió luego que Magaly Medina presentara un informe sobre las “pruebas” de la ‘Foquita’ en torno a presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de la conductora de televisión.

Jefferson Farfán expone pruebas contra Magaly Medina. (Foto: capturas de YouTube / Jefferson Farfán TV)

“Y ciertamente, yo creo, y eso es lo que yo pienso, que él está obsesionado conmigo, porque es la única forma en que viene viendo cómo hago mi servicio comunitario, si lo hago, si no lo hago, si le pago un sol, si le pago dos soles, si le pago cincuenta mil, veinte mil. Viene todo el tiempo”, declaró en aquella oportunidad.