Micheille Soifer vuelve a ser noticia, pero no precisamente por su trayectoria artística. La cantante peruana fue involucrada con Jefferson Farfán, esto tras las explosivas declaraciones de su expareja Giuseppe Benigni.

El popular ‘Principito’ se contactó con Rodrigo González para contarle que encontró conversaciones entre la chica reality y el futbolista de Alianza Lima, cuando aún tenían una relación amorosa.

“Le pedía dinero a un número 10 con chocolate. (…) yo no sé si le terminó de dar, pero yo lo que sí puedo saber y lo afirmó al 100% de que ella hablaba con él mientras estaba conmigo, inclusive, había muchas conversaciones y yo veía que ella le pedía dinero”, señaló el modelo venezolano que actualmente vive en Bolivia.

“Yo nunca le fallé… y si Farfán le daba dinero o no, yo desde mi experiencia, sé que ellos hablaban de dinero. Nunca me mostró porque tampoco sería tan tonta de decir: ‘mira me depositó’, pero sí hablaban de eso, y hubo otra persona, que es su ex, que también lo dijo”, agregó.

Las fuertes revelaciones no quedaron ahí, y es que Giuseppe Benigni también asegura que Micheille Soifer terminó con él para involucrarse con su mánager Gil Shavit.

“Decidí quedarme callado porque yo sé que todo lo que uno diga, siempre la mujer va a tener la razón y el hombre queda mal. Así como eso hubo muchas cosas más que ella me hizo y que yo siempre guardé silencio por respeto”, expresó.

El ‘Principito’ asegura que no le interesa la vida de la popular ‘Michi’, pero remarcó que ahora sale a hablar debido a los constantes ataques que recibe en las redes sociales por la relación que tuvo con la integrante de “Esto es Guerra”.