Jefferson Farfán no teme a posible querella de Magaly Medina y advierte: “¡Hazlo, sin miedo!”. (Foto: Captura de YouTube / "SATÉLITE+" - "Magaly TV, la firme")
Jefferson Farfán no teme a posible querella de Magaly Medina y advierte: “¡Hazlo, sin miedo!”. (Foto: Captura de YouTube / "SATÉLITE+" - "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

La polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina parece que no tiene fecha de caducidad. Esta vez, el exfutbolista respondió a la presunta intención de la conductora de televisión de tomar acciones legales en su contra. Al respecto, dijo que no teme a una posible querella e incluso la animó a hacerlo.

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