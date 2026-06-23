La polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina parece que no tiene fecha de caducidad. Esta vez, el exfutbolista respondió a la presunta intención de la conductora de televisión de tomar acciones legales en su contra. Al respecto, dijo que no teme a una posible querella e incluso la animó a hacerlo.

El pasado lunes 22 de junio, la ‘Foquita’ recurrió a sus redes sociales para compartir un peculiar mensaje en el que se refirió a un posible movimiento legal de parte de la defensa de Magaly Medina. Ante esto, el exjugador de fútbol incitó a la conductora de espectáculos a que lo haga “sin miedo”.

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“¿Me vas a querellar porque no tengo pruebas?”, escribió Farfán en su historia de Instagram. Además, agregó un desafiante mensaje: “¡Pues hazlo, sin miedo!”. Con este mensaje, la ‘Foquita’ parece estar seguro de tener la evidencia que demostraría presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina.

Jefferson Farfán no tiene miedo a posible querella de Magaly Medina

“¿La quieres ver desenfocada o la quieres ver en enfocados?”, escribió Jefferson Farfán al final de su mensaje, donde insinúa que queda poco tiempo antes de revelar las pruebas que tiene en contra de Magaly Medina.

Magaly Medina denuncia amenazas en su contra

En medio de su polémica con Jefferson Farfán, Magaly Medina denunció que viene recibiendo amenazas contra su vida. Según detalló en sus redes sociales, la conductora de “Magaly TV, la firme” ha dejado constancia de las intimidaciones que advierten un presunto atentado en su contra.

Según contó en su programa en ATV, viene recibiendo amenazas de muerte de parte de desconocidos que se autodenominan como “chalecos” de “un muchacho al que le debe”. Magaly Medina reveló que ya presentó las denuncias respectivas ante la policía antiextorsiones, el Ministerio Público y el INPE.

Magaly Medina expuso mensajes extorsivos que recibió en medio de su polémica con Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Amenazas que dicen provenir de Jefferson Farfán porque hablan específicamente de él. En las amenazas hablan de que ‘chalequean al muchacho que le debes’ y ‘él nos debe una guita y nos dio luz verde para cobrarte’”, manifestó Magaly Medina en la reciente edición de su programa.