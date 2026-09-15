Jefferson Farfán negó estar vinculado a las amenazas de extorsión a Magaly Medina y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial - @magalymedinav)
Jefferson Farfán negó estar vinculado a las amenazas de extorsión a Magaly Medina y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial - @magalymedinav)
Por Redacción EC

Jefferson Farfán respondió públicamente a las declaraciones de Magaly Medina y de su abogado, luego de que el exfutbolista fue denunciado por las presuntas amenazas de extorsión y secuestro que viene recibiendo la conductora de “Magaly TV, la firme”.

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