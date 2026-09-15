Jefferson Farfán respondió públicamente a las declaraciones de Magaly Medina y de su abogado, luego de que el exfutbolista fue denunciado por las presuntas amenazas de extorsión y secuestro que viene recibiendo la conductora de “Magaly TV, la firme”.

A través de un comunicado en sus historias de Instagram, la ‘Foquita’ rechazó cualquier vínculo con estos hechos y cuestionó que se haya mencionado su nombre antes de que el Ministerio Público realice las diligencias correspondientes. Asimismo, consideró grave que el abogado de Magaly Medina lo haya presentado públicamente como presunto “autor mediato” de las extorsiones.

“Resulta grave que sin prueba alguna y antes de que la Fiscalía siquiera haya realizado diligencias para verificar su denuncia o haya determinado mi vinculación con los hechos denunciados, el abogado Ángel Fernández Ugaz Zegarra me presente públicamente como ‘auto mediato’ de las extorsiones”, señaló Farfán en su pronunciamiento.

Jefferson Farfán negó estar vinculado a las amenazas de extorsión a Magaly Medina y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial )

El exfutbolista de Alianza Lima también cuestionó las declaraciones de Magaly Medina respecto al origen de las amenazas. Según Farfán, la conductora habría señalado que estas parten de él y posteriormente hizo referencia a supuestos vínculos entre futbolistas y pandillas delincuenciales.

“Haber sido futbolista profesional no me convierte en integrante de una banda de delincuentes ni le permite sugerir públicamente a la señora Medina, utilizando un medio de comunicación social, semejante vínculo”, manifestó Jefferson Farfán.

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En ese contexto, Farfán exigió una rectificación pública tanto a Magaly Medina como a su abogado. “Estoy exigiendo a la señora Magaly Jesús Medina Vela y a su abogado Ángel Fernando Ugaz Zegarra, que rectifiquen de manera inmediata, gratuita, pública y proporcional las insólitas imputaciones realizadas mediante medios de comunicación social en contra de mi persona, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”, sostuvo.

Magaly Medina denunció amenazas en medio del pago de reparación civil a Jefferson Farfán.

Pese a sus cuestionamientos, el exfutbolista condenó las amenazas denunciadas por la conductora y aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades. Además, negó haber ordenado, coordinado o participado, directa o indirectamente, en algún acto destinado a amenazar o poner en riesgo la seguridad de Magaly Medina o de su familia.

“Colaboraré con cualquier investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú destinada a esclarecer los hechos e identificar a los verdaderos responsables”, finalizó en su extenso comunicado público.