Jefferson Farfán y Roberto Guizasola vienen siendo furor en las redes sociales con su programa “Enfocados” donde entrevistan a futbolistas o exfutbolistas peruanos. Los exjugadores nacionales dejaron de lado el papel de entrevistadores para acudir al podcast de Verónica Linares.

Durante la entrevista, Farfán no pudo escapar a las preguntas de su vida personal en la que nombraron a sus exparejas Yahaira Plasencia y Melissa Klug. Esta última es también madre de sus primeros hijos.

Jefferson, eso sí, se mostró incómodo ante las preguntas de la periodista. “No hablo”, dijo, de manera tajante, cuando le mencionaron su relación fallida con la salsera. Aunque luego se echó a reír junto a su compañero.

El siguiente nombre tocado fue el de Melissa Klug. Pero el mundialista con la selección peruana señaló que no puede dar detalles por los problemas legales que aún no están resueltos entre ambos. “(De ella hablo) menos, no, no”, dijo.

Cabe recordar que, Klug denunció por supuesta violencia psicológica contra uno de los hijos que tienen en común.