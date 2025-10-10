Christian Martínez, más conocido como ‘Cri Cri’, aseguró que quiere marcar distancia de Jefferson Farfán y que la relación cercana y familiar que tenían se rompió por completo. Según dijo, la ‘Foquita’ no creyó en su inocencia tras ser acusado de un presunto abuso en su casa.

En entrevista con el programa “Ponte en la cola”, el popular ‘Cri Cri’ marcó distancia de la ‘Foquita’ luego que una denuncia lo envió a prisión por 11 meses.

“Para mí va a ser algo que voy a evitar, obviamente va a ser complicado para mí, yo no voy a tener un acercamiento con él. El cariño le tengo, le va a quedar toda la vida, seguro hasta el momento que me vaya”, aseguró.

Primo de Jefferson Farfán revela más detalles de su caso. (Foto: Latina)

“No lo odio. Puedo decir ahora, por todo lo que me entero, él como que ya dejó el caso, directamente él (¿Quién está detrás del caso?) Ella, la familia de ella”, añadió.

Por su parte, el abogado de Christian Martínez se pronunció sobre su polémico caso y dejo abierta la posibilidad de que ‘Cri Cri’ pida una reparación civil tras lo sucedido.

“Es lo que correspondería, pero es algo que ellos van a tener que conversar, para nosotros poder accionar legalmente porque al final la decisión la tienen ellos. Legalmente, tendría que corresponder”, precisó el abogado Eduardo Medina.