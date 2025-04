El exfutbolista peruano Jefferson Farfán negó haber ejercido violencia psicológica y amenazado a Darinka Ramírez, madre de su hija menor, tal como ella denunció ante la Policía y el Poder Judicial.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, el exseleccionado nacional calificó de falsas las acusaciones.

“Rechazo enfáticamente por falsa e infundada dicha acusación. No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere” , señaló Farfán.

Ante la denuncia por agresión presentada por Darinka Ramírez, Jefferson aseguró, en su comunicado, que nunca ejerció violencia contra ella y que la situación fue una “discusión entre padres” | Foto: @jefferson_farfan_oficial (Instagram)

¿Qué denunció Darinka Ramírez?

Según la denuncia presentada por Ramírez, Farfán la habría agredido psicológicamente al gritarle delante de su hija durante una discusión.

El incidente, que data presuntamente del 3 de abril, ocurrió cuando ella le pidió tener más cuidado con los juguetes de la menor, a lo que él habría respondido: “¡Lárgate, de mí vives!”.

Además, la denunciante afirmó que personas del entorno del exfutbolista la habrían presionado para retirar su denuncia, debido a que esta afectaría su imagen pública.

Farfán rechaza versión de Darinka Ramírez

Jefferson utilizó sus redes sociales para negar que agredió psicológicamente a Ramírez, indicando que la situación fue solo una “discusión entre padres”.

“Ni yo ni mi familia hemos ejercido violencia familiar de ningún tipo, mucho menos amenazas, contra la señora Ramírez. Lamento profundamente que, como resultado de ello, haya decidido exponer a nuestra hija”, añadió el exjugador.

Si bien no rechazó haber tenido un vínculo informal con la joven, el conductor de ‘Enfocados’ negó que se conocieron en 2020, tal como Darinka dijo al programa nacional Aurora del Ministerio de la Mujer. Según Farfán, ambos se conocieron en 2022.

También desmintió haber dormido en casa de Ramírez en diciembre de 2024, como ella afirmó. En los dos casos, pidió que se presenten pruebas ante las autoridades competentes.

¿Farfán incumplirá orden de alejamiento?

En relación con una posible orden de alejamiento a Ramírez, Jefferson indicó que no tiene intención de acercarse a Ramírez, salvo por motivos relacionados con el bienestar de su hija, Luana, quien actualmente tiene dos años.

“Tengo todo el derecho de compartir tiempo con mi hija, derecho al que no renunciaré bajo ningún aspecto o circunstancia”, manifestó.

Jefferson Farfán aclaró que no pretende acercarse a Darinka Ramírez, más que por asuntos relacionados con su hija Luana

Las exigencias de Darinka Ramírez ante el Poder Judicial

La defensa legal de Darinka Ramírez presentó una solicitud ante el 15.º Juzgado de Familia Especializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, donde exigió medidas de protección y obligaciones económicas por parte del exfutbolista.

Darinka Ramírez es la madre de la última hija de Jefferson farfán.

Medidas de protección solicitadas

Según el diario Trome, estas son las principales solicitudes presentadas por Ramírez:

Cese de toda forma de hostilidad por parte de Farfán, incluyendo violencia psicológica, humillaciones y acoso.

Orden de alejamiento de al menos 200 metros, salvo en visitas autorizadas a la menor.

Prohibición de seguimiento o contacto a través de terceros o mediante medios de comunicación.

Terapia psicológica obligatoria para el exfutbolista como medida preventiva.

Rondas de patrullaje policial y acceso a un botón de pánico para garantizar su seguridad.

Prohibición de retirar a la menor de su domicilio sin autorización, permitiendo solo comunicación relacionada con su crianza.

Solicitudes económicas

En el mismo documento, Ramírez también solicitó una pensión de alimentos de S/ 3 500 mensuales. Además, exigió que Farfán asuma los gastos relacionados con:

Alquiler de la vivienda donde reside la menor.

Servicios básicos del hogar.

Personal de apoyo doméstico.

La madre de la menor argumentó que, tras la denuncia pública, teme que el exdeportista incumpla con sus obligaciones económicas.