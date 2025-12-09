Jefferson Farfán ha demostrado que no escatima en costos cuando se trata de dar un obsequio a alguien que quiere. Esta vez, la ‘Foquita’ sorprendió a su tío, el ‘Cuto’ Guadalupe, al regalarle un lujoso reloj Rolex, valorizado en cerca de 70 mil dólares.
En una reciente visita del ‘Cuto’ al podcast “La Manada”, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, el exfutbolista fue sorprendido con un obsequio de la ‘Foquita’.
LEE: Xiomy Kanashiro descarta enemistad con ‘Doña Charo’: “Mi suegra y yo nos adoramos”
La producción del programa le dijo que tenían un presente de parte del “jefe”, por lo que acercaron una caja verde que traía dentro un costoso reloj de marca. Luis Guadalupe se mostró conmovido con el detalle.
“Siempre he sido uno de sus tíos favoritos, como él también mi sobrino favorito. Lo que ha hecho hoy día, no me lo imaginaba. Que iba a tener este detalle conmigo”, precisó el ‘Cuto’.
Cabe señalar que, según Luis Guadalupe, no es el primer regalo ostentoso que le da Jefferson Farfán, ya que anteriormente le regaló un automóvil Infinity cuando salió campeón con el Juan Aurich de Chiclayo.
MÁS INFORMACIÓN: Darinka Ramírez, expareja de Jefferson Farfán, fue víctima de robo con arma de fuego
Jefferson Farfán y Luis Guadalupe han tenido una relación con altos y bajos, ya que un tiempo estuvieron distanciados; sin embargo, superaron sus diferencias y el ‘Cuto’ ha sido un continuo visitante del podcast “Enfocados” de la ‘Foquita’.
TE PUEDE INTERESAR
- Madre de Jefferson Farfán sobre posible boda de la ‘Foquita’ y Xiomy Kanashiro: “No apunto a eso”
- ¿Por qué Mario Irivarren no celebró el gol de Jefferson Farfán en el repechaje ante Nueva Zelanda? Esta fue su insólita respuesta
- Laura Spoya, Mario y Gerardo Pe suspendieron la transmisión de podcast: “Les pedimos una disculpa...”
- Mario Irivarren descarta tensiones con Jefferson Farfán y promete revelar anécdota inédita
- Así reaccionó el mundo streaming en el Perú tras saber del nuevo canal de Jefferson Farfán en Youtube
Contenido sugerido
Contenido GEC