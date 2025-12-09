Jefferson Farfán ha demostrado que no escatima en costos cuando se trata de dar un obsequio a alguien que quiere. Esta vez, la ‘Foquita’ sorprendió a su tío, el ‘Cuto’ Guadalupe, al regalarle un lujoso reloj Rolex, valorizado en cerca de 70 mil dólares.

En una reciente visita del ‘Cuto’ al podcast “La Manada”, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, el exfutbolista fue sorprendido con un obsequio de la ‘Foquita’.

La producción del programa le dijo que tenían un presente de parte del “jefe”, por lo que acercaron una caja verde que traía dentro un costoso reloj de marca. Luis Guadalupe se mostró conmovido con el detalle.

Jefferson Farfán regaló un reloj valorizado en más de 70 mil dólares al Cuto Guadalupe. (Foto: Captura de video)

“Siempre he sido uno de sus tíos favoritos, como él también mi sobrino favorito. Lo que ha hecho hoy día, no me lo imaginaba. Que iba a tener este detalle conmigo”, precisó el ‘Cuto’.

Cabe señalar que, según Luis Guadalupe, no es el primer regalo ostentoso que le da Jefferson Farfán, ya que anteriormente le regaló un automóvil Infinity cuando salió campeón con el Juan Aurich de Chiclayo.

Jefferson Farfán y Luis Guadalupe han tenido una relación con altos y bajos, ya que un tiempo estuvieron distanciados; sin embargo, superaron sus diferencias y el ‘Cuto’ ha sido un continuo visitante del podcast “Enfocados” de la ‘Foquita’.