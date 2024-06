El exfutbolista y ahora presentador Jefferson Farfán reveló su admiración por dos artistas internacionales, se trata de Jennifer López y Myriam Hernández, esta última de quien se confesó enamorado.

Al ser entrevistado por su tío, el también exdeportista Luis “Cuto” Guadalupe, Farfán reveló detalles de su admiración por las artistas, especialmente por la chilena, a quien ha visitado en sus conciertos.

“Jennifer López y Myriam Hernández, su música y todo me gusta. Yo escuchaba con mi mamá a Myriam Hernández, tiene temas muy fuertes”, dijo. “La he ido a verla también al teatro, espectacular en vivo esa mujer”, complementó.

Asimismo, el conductor de “Enfocados”, contó que ha intercambiado mensajes con Hernández, a quien le confesó públicamente su admiración, indicando que “está enamorado”.

“Sí le he escrito, por supuesto, le sigo escribiendo y me responde. Estoy enamorado de ella. De ella estoy enamorado, no puedo mentir”, dijo el empresario.

Magaly Medina se pronuncia y afirma que no entrevistará a Jefferson Farfán





Tras varias polémicas y enfrentamientos legales, Magaly Medina, conductora y empresaria de televisión, dijo que no entrevistaría al exseleccionado en su programa. Lo acusó también se soberbio y poco empático.

“No, él es una persona a la que se le han subido los humos, se cree el superpoderoso, que todo lo arregla con juicios, no me interesa nada de él, no quiero entrevistarlo”, dijo a Trome.

Lugo complementó que tras su incursión en las comunicaciones, es posible que reciba una demanda ya que suele criticar públicamente a otros futbolistas y personajes públicos, tales como Paco Bazán.

“[...] Alguien que tenga ‘pocas pulgas’ como él lo demandará y ahí se encontrará y sabrá lo que es recibir del otro lado, pues ahora está ventilando sus temas privados y anda poniendo adjetivos calificativos a la gente, todo lo que me criticaba lo está haciendo”, sentenció.