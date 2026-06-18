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Jefferson Farfán revela cuánto da de pensión a su última hija y Darinka Ramírez lo cuestiona. (Foto: Instagram / @darinkaramirezl - @jefferson_farfan_oficial)
Jefferson Farfán revela cuánto da de pensión a su última hija y Darinka Ramírez lo cuestiona. (Foto: Instagram / @darinkaramirezl - @jefferson_farfan_oficial)
Por Redacción EC

El enfrentamiento mediático entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sigue sumando declaraciones. Esta vez, el exfutbolista fue el encargado de cuestionar a la conductora de espectáculos ante presuntas irregularidades en su servicio comunitario; sin embargo, eso no fue el punto más resaltante de su mensaje en redes sociales, sino que la ‘Foquita’ también se animó a revelar a cuánto asciende la pensión de su hija menor.

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