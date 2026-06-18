El enfrentamiento mediático entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sigue sumando declaraciones. Esta vez, el exfutbolista fue el encargado de cuestionar a la conductora de espectáculos ante presuntas irregularidades en su servicio comunitario; sin embargo, eso no fue el punto más resaltante de su mensaje en redes sociales, sino que la ‘Foquita’ también se animó a revelar a cuánto asciende la pensión de su hija menor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exjugador del club Alianza Lima compartió un peculiar mensaje en el que responde de forma tajante a los rumores en torno a la pensión que le da a su hija menor.

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Según explicó Farfán en su mensaje, él destina S/7000 como pensión a su hija menor, por orden de un juez. Aunque, el exfutbolista explicó que antes pasaba S/9000 a la menor, fruto de su pasada relación con Darinka Ramírez.

Jefferson Farfán revela cuánto da de pensión a su última hija y Darinka Ramírez lo cuestiona. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)

“Y sobre lo que preguntó la señora Magaly Jesús sobre la pensión de mi hija. Con mucho gusto lo digo, paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez, antes pasaba 9 mil soles”, reveló el exfutbolista, quien no dejó el tema ahí.

En una segunda parte de su mensaje, ‘Jefry’ también se animó a lanzar una interrogante a Magaly Medina: “Ahora yo le hago una pregunta, ¿Usted hizo su servicio comunitario las fechas que están firmadas con su huella y firma? ¿sí o no? ¿Hizo en las 10 jornadas 76 horas?”.

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Darinka Ramírez reacciona

Luego que la ‘Foquita’ diera a conocer el monto que da para la manutención de su hija menor; Darinka Ramírez, madre de la última hija de Farfán, no tardó en pronunciarse y cuestionó el comentario del exfutbolista nacional.

Jefferson Farfán revela cuánto da de pensión a su última hija y Darinka Ramírez lo cuestiona. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“¿Sabes qué le gusta a tu hija sí o no? Porque todos saben que hay plata como cancha, pero para el colegio, la mamá es la encargada económica. Nuevo trend”, escribió la influencer en una respuesta a Instarándula. El mensaje ha llamado la atención de todos por la referencia directa a la hija del exjugador.