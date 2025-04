El exfutbolista Jefferson Farfán ofreció una entrevista telefónica al programa “América Hoy” donde respondió a las declaraciones de Darinka Ramírez tras denunciarlo por violencia psicológica. En la conversación, la ‘Foquita’ señaló que mantenía una relación cordial con la madre de su última hija hasta que se dio a conocer su relación con Xiomy Kanashiro.

Durante su conversación con Ethel Pozo y Janet Barboza, Farfán se mostró bastante efusivo al responder las declaraciones de Darinka Ramírez. Según dijo, todo iba bien hasta inicios de este año, que inició su relación con Xiomy Kanashiro.

Según explicó Farfán, él no pudo haberse involucrado de forma personal e íntima con Darinka Ramírez a finales del 2024, ya que atravesaba un difícil momento familiar y su único soporte fue su actual pareja.

“Obviamente (todo cambió) cuando empecé a conocer a Xiomy Kanashiro, cuando empezó la prensa a hablar de las situaciones que tenía con Xiomy. Ahí fue cuando detonó todo”, explicó Jefferson Farfán.

“Xiomy ha sido la persona que siempre me ha dicho que tenga una buena relación con la madre de mi hija, ella fue quien le compró la bicicleta (a su hija en Navidad). Otra cosa que la gente no sabe es que yo con Xiomy empiezo en enero formalmente, el 6 de enero, a Xiomy Kanashiro me declaro el 14 de febrero”, agregó Farfán, quien compartió imágenes exclusivas de su romántica pedida.

Jefferson Farfán compartió imágenes inéditas del inicio de su romance con Xiomy Kanashiro. (Foto: Captura de video)

Jefferson Farfán compartió imágenes inéditas del inicio de su romance con Xiomy Kanashiro. (Foto: Captura de video)

MÁS INFORMACIÓN: Jefferson Farfán sorprende a todos al enviar romántico mensaje a Xiomy Kanashiro en TV

De esta manera, Jefferson Farfán desmiente las declaraciones de Darinka Ramírez, quien aseguró en entrevista con Magaly Medina que el exfutbolista le había hablado mal de su actual pareja y que incluso negó tener algún romance con ella.