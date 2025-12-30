El exfutbolista y empresario peruano Jefferson Farfán dio a conocer un incidente protagonizado por su amigo y compañero de conducción Roberto Guizasola en su natal Puente Piedra.

De ese modo, en una entrevista con ‘TV Cancheros’, Farfán relató que Guizasola fue increpado por su esposa, Estefany Hernández, mientras este se encontraba bebiendo alcohol en las calles del distrito.

Farfán detalló que el incidente surgió por el agotamiento de Hernández debido a los comportamientos repetitivos del exjugador, quien, según sus redes sociales, frecuentemente organiza reuniones con sus amigos de la infancia.

“Su esposa ya está harta de él, como todos nosotros. Estamos cansados. Este, como le gusta estar en el barrio, en Puente Piedra (que está bien), debe entender que es una imagen muy fuerte a nivel comercial y que tiene que cuidarse un poco más, mantener la línea” , manifestó Farfán.

De acuerdo con el testimonio, la esposa de Guizasola recibió una alerta telefónica sobre el paradero real del exfutbolista, quien aparentemente no habría sido sincero sobre su ubicación en ese momento. Al confirmar que se encontraba en plena vía pública, Hernández acudió al lugar para confrontarlo.

“Él se pone a ‘chupar’ en la calle y su esposa, a quien parece que la llaman y le pasan el dato… ‘Tu esposo está tomando en la pista, ahí, en Puente Piedra’. ‘¿Ah, sí? No me ha dicho nada’. Y este creo que le había dicho otra cosa. Su esposa no lo aguantó”, detalló el conductor de ‘Enfocados’.

El momento más crítico de la anécdota, según Farfán, ocurrió cuando la mujer utilizó un bate de béisbol para perseguir y golpear a Guizasola tras alcanzarlo en la calle. “Cómo habrá estado de harta y cansada, que la esposa tenía atrás un bate de béisbol”, dijo entre risas.

Por su parte, Roberto, quien estuvo presente durante el relato de la anécdota, no desmintió los hechos y se limitó a confirmar las consecuencias físicas del encuentro, señalando de forma escueta: “No podía ni correr”.

Roberto Guizasola y sus fiestas en la vía pública

Cabe mencionar que, a mediados de 2025, "Magaly TV, La Firme" difundió imágenes de Guizasola en una fiesta celebrada en plena vía pública en Puente Piedra, cerca del centro del distrito, zona que allegados del exjugador han denominado “La Favela”.

En las imágenes, el también empresario aparece bailando y consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública.