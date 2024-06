El exfutbolista Jefferson Farfán, que actualmente se desempeña como presentador de podcast y empresario, habló de las razones que lo motivaron a invertir en la construcción de un centro comercial.

Mediante una entrevista con América Hoy, el exseleccionado peruano, relató que su incursión en la industria de construcción fue hace 5 años.

En ese sentido, tras revelar que lanzará un nuevo proyecto comercial, trascendió que sería presentado a finales de 2024 y se trataría de un centro comercial, ubicado en la Panamericana Sur y tendría el nombre de “Foquita Mall”.

“Sí (me estoy dedicando al mundo empresarial), hay algunas cositas. Hace cinco años vengo trabajando en un rubro que no me imaginé que estaría. Voy a lanzar algo que muy pronto se enterarán, tiene que ver con la construcción”, dijo.

Motivado por su madre





Por otro lado, en la misma entrevista, el retirado futbolista y expareja de Melissa Klug reveló quién fue la persona que lo motivó a invertir en el proyecto. Se trata de su madre, conocida como Doña Charo Guadalupe.

“Fue gracias a mi madre en realidad, ella fue la visionaria. Es una de las personas que siempre me ha enderezado cuando he estado pensando en otras cosas. Hay que pensar en el futuro, en el futuro de los hijos y de la familia”, relató.

Hasta donde se supo, el nuevo proyecto de Jefferson Farfán está valorizado en S/ 55 millones de soles, el cual estaría construyéndose en una superficie de 8 700 metros.

Además, trascendió que el centro comercial de la Foquita tendría restaurantes, tiendas por departamentos, canchas de padel y más negocios. Farfán fue visto supervisando la obra. Todavía no se revela si el proyecto tiene más socios.