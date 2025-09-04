Por el cumpleaños número 41 del exfutbolista Roberto Guizasola, su amigo y compañero de ‘poscast’, Jefferson Farfán, le obsequió un lujoso auto de la marca Ferrari, modelo F8 Turbo, valorizado en más de 300 000 euros.

De ese modo, mediante sus redes sociales, Guizasola lució el detalle de Farfán, un auto deportivo color rojo y de alta gama. “Llego a mi casa y me encuentro con esta bebé. Tremendo detalle, mi pai”, expresó Guizasola.

En ese sentido, el amigo de Jefferson añadió, en tono de broma, que con ese nuevo vehículo podrá ir a todas las “polladas de Puente Piedra Disney World”, distrito limeño de donde proviene el ‘enfocado’.

Cabe mencionar que, el vehículo, un Ferrari F8 Tributo, es considerado uno de los más potentes de la firma italiana.

Con un motor V8 biturbo, su ficha técnica impresiona: “con un motor 3.9 V8 Twin-Turbo de 720 CV a 8.000 rpm y 770 Nm a 3.250 rpm”, según la descripción oficial de la marca.

Ferrari F8 Tributo

Farfán también dedicó un emotivo mensaje a su amigo en Instagram: “Feliz cumpleaños, Cucuruchu. Mi partner, lo nuestro siempre fue una conexión verdadera, en la vida y en la amistad”.

En ese sentido, el exnovio de Melissa Klug destacó la profunda relación que mantiene con Roberto: “Sabes que siempre voy a estar contigo, somos el dúo perfecto, mi causa de toda la vida”.

Esta no es la primera vez que Farfán realiza un regalo de lujo a sus seres queridos. En el pasado, se le vio obsequiar carteras de marca y joyas a sus parejas, así como autos de alta gama a sus hijos, incluyendo un Mercedes-Benz para su hija mayor y un BMW para su hijo Adriano.