Xiomy Kanashiro sorprendió a todos este viernes 7 de febrero al confirmar que si mantuvo una relación con Jefferson Farfán; sin embargo, solo lo hizo para anunciar que dicho romance había llegado a su fin. Por su parte, el exfutbolista no se quedó callado y recurrió a sus redes sociales para responder.

A través de sus stories de Instagram, Jefferson Farfán no tardó en responder al comunicado de Xiomy Kanashiro, con quien fue vinculado en los últimos meses. En la misiva, la ‘Foquita’ confirmó que su romance con la modelo terminó.

“Confirmo que mi relación con la señorita Xiomy Kanashiro ha terminado”, escribió Farfán. “Agradeceré respeto, gracias”, añadió el exfutbolista en su escueto comunicado.

Jefferson Farfán confirmó que mantuvo una relación con Xiomy Kanashiro, pero la misma llegó a su fin. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que, si bien no se había confirmado su relación, se sabía que Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro se encontraban en una buena situación sentimental, por lo que el anuncio de su separación toma por sorpresa a todos.

Xiomy Kanashiro habla de Jefferson Farfán

En una reciente emisión de “Magaly TV, la firme” se presentó un informe que mostraba a Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán juntos en Máncora, donde andaban de la mano y hasta se daban un romántico beso. Si bien las imágenes eran de octubre del 2024, se especulaba que los famosos mantenían una relación de varios meses.

Farfán y Xiomy en las playas de Máncora

A través de una transmisión en vivo, la integrante de “La casa de la comedia” habló sobre las imágenes del programa de Magaly Medina y aseguró que “no es ampay”, ya que ella prefiere no hablar de su vida privada.

“No es ampay, es nuestra vida privada y lo que se ve no se pregunta. No tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida, qué más quieren que digamos, si no hablamos es porque así es mejor, para qué dar explicaciones si uno no quiere”, señaló la bailarina.

Cabe recordar que, hace algunas semanas, Xiomy Kanashiro celebró su cumpleaños y Jefferson Farfán habría sido parte de la celebración, incluso el exfutbolista jugó al misterio al compartir una fotografía distorsionada de ambos.

Publicación de Jefferson Farfán | Foto: Instagram

Nicola Porcella celebró 37 años