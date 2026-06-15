Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jefferson Farfán sorprende con saludo a “la mujer más correcta del Perú”, ¿indirecta a Magaly Medina?. (Foto: Captura de YouTube/ "SATÉLITE+)
Jefferson Farfán sorprende con saludo a “la mujer más correcta del Perú”, ¿indirecta a Magaly Medina?. (Foto: Captura de YouTube/ "SATÉLITE+)
Por Redacción EC

La reciente emisión del programa “Enfocados” tuvo un sorpresivo arranque ya que Jefferson Farfán decidió iniciar con un peculiar mensaje a una mujer. El exfutbolista de Alianza Lima envió un afectuoso saludo a ‘Magaly Jesús’, hecho que ha llamado la atención de sus seguidores, quienes han señalado que sería una indirecta a la conductora de espectáculos Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.