La reciente emisión del programa “Enfocados” tuvo un sorpresivo arranque ya que Jefferson Farfán decidió iniciar con un peculiar mensaje a una mujer. El exfutbolista de Alianza Lima envió un afectuoso saludo a ‘Magaly Jesús’, hecho que ha llamado la atención de sus seguidores, quienes han señalado que sería una indirecta a la conductora de espectáculos Magaly Medina.

En la reciente edición de su podcast “Enfocados”, la ‘Foquita’ aprovechó el inició del programa para saludar a ‘Magaly Jesús’, a quien calificó como “la mujer más correcta del Perú” y de quien dijo es “una mujer de luz”.

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“Un saludo a la mujer más correcta del Perú, para la señora ‘Magaly Jesús’”, inició diciendo el exfutbolista. Ante esto su compañero Roberto Guizasola, más conocido como ‘Cucurucho’, se sorprendió y repitió el nombre en tono de pregunta.

“Sí, para la mujer que es un ser de luz, una mujer muy correcta. Un fuerte aplauso. Vamos a responderle con respeto”, respondió Jefferson Farfán. Ante esto, su compañero agregó: “es una dama y hay que responderle como debe ser”.

Finalmente, Jefferson Farfán decidió cerrar el tema diciendo: “ya la pelota la dejamos en su cancha, bendiciones”.

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¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre Magaly Medina?

Cabe resaltar que las declaraciones de Jefferson Farfán llegan justo después de que Magaly Medina reaccionara ante el pedido del exfutbolista de que cumpla con el pago de su indemnización y que le dijera que cumpla con sus jornadas de servicio comunitario barriendo las calles.

Jefferson Farfán sorprende con saludo a “la mujer más correcta del Perú”, ¿indirecta a Magaly Medina? (Foto: Instagram)

“Hablando de money, me tiene que pagar. No me paga hasta ahorita, está que me paga por partes. Echa, echa, no te voy a regalar nada. También tienes que ir a barrer las calles, no te olvides”, dijo la ‘Foquita’ a inicios de junio, declaración que fue respondida de forma contundente por Magaly Medina.

“Que se burle lo que quiera, lo que le dé la gana, yo seguiré criticándolo cuantas veces me parezca porque creo que es un derecho constitucional que me asiste, la libertad de expresión… Me parece un ser despreciable. Esa es mi opinión también, no me va a querer demandar por decir que me parece un ser despreciable. Esa es mi opinión sobre él como ser humano”, precisó Magaly Medina sobre la ironía del exfutbolista.