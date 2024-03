La familia creció. El exfutbolista peruano Jefferson Farfán se convirtió nuevamente en el centro de la atención tras anunciar que tiene una nueva hija de 1 años y 2 meses con una mujer, cuya identidad se desconoce.

Por ello, al estrenar su nuevo podcast llamado “Enfocados” con el futbolista Roberto Guizasola y teniendo como invitado a su amigo Paolo Guerrero, Farfán dio la noticia al público nacional.

“Quiero hablar de algo muy importante para mí y para mi familia... yo tuve una bendición más hace un año y dos meses, tuve una hija llamada Luana, hermosa, he sido un agradecido con la vida”, relató el deportista.

Jefferson Farfán tiene una nueva hija: ¿Cómo se llama y quién es la madre?





De ese modo, el exdelantero de la Selección Peruana de Fútbol reveló el nombre de su cuarta hija. Se llama Luana y tiene solo 1 año y 2 meses, por lo que compartiría su felicidad por la niña.

“Estoy muy feliz, mi familia muy feliz, la mamá de mi hija muy feliz, estoy agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha dado”, comentó.

A pesar de haber anunciado el nombre de su última hija, el futbolista no reveló la identidad de la madre y también dijo que se encontraba soltero.

Sin embargo, algunos usuarios de Internet, aseguraron que la progenitora de la bebé ha sido la modelo Darinka Ramírez, que es muy conocida en Instagram por sus miles de seguidores, la mujer también es emprendedora, ya que posee una tienda de ropa digital.





Darinka Ramírez y su hija Luana





Asimismo, un detalle que llamó la atención es que su hija tiene una cuenta de Instagram, con el usuario @luanasophia_fr, dejando entrever en las dos últimas letras el apellido de la menor: Farfán Ramírez, lo que confirmaría el vínculo de padres que Darinka tiene con Jefferson.





Cuenta de Instagram de Luana





De ese modo, el deportista tendría ya cuatro hijos, la mayor de nombre Maialén, los dos varones Adriano y Jeremy, que tuvo con Melissa Klug, y ahora la bebé Luana.

En ese sentido, Farfán también aseguró haberse sometido a una vasectomía para ya no procrear, sin embargo, precisó que ha congelado sus espermatozoides por si cambia de opinión. “Estoy feliz. Cuatro ya, no mano ya tú sabes. Ya cerré la fábrica igual he guardado un poco de miel de abeja”, indicó.