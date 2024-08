Tras darse a conocer que el Poder Judicial rechazó las medidas de protección que Melissa Klug había solicitado para ella y su hijo mayor contra el exjugador de fútbol Jefferson Farfán, la popular ‘Blanca de Chucuito’ llegó al set de “América Hoy” y lamentó lo sucedido; sin embargo, no fue la única involucrada en pronunciarse, ya que la ‘Foquita’ también lo hizo.

En declaraciones para “América Hoy”, Melissa Klug manifestó su descontento con la medida adoptada por el Poder Judicial y aseguró que han apelado dicha decisión.

“Hemos apelado porque mi hijo ahora es cuando más ha empezado a estar con su papá porque se sentía seguro que no iba a hacerle nada (gritos, desplantes). Lo que no entendemos es como pueden hacer eso si la misma jueza pidió nuevamente exámenes psicológicos”, expresó.

“Yo misma pedí que también se le considere a mi otro hijo para que pasara y de pronto, las quitaron las medidas de protección, es algo muy raro que esto suceda cuando hay menores de edad de por medio. Alegando que eso haría que ellos no compartan más tiempo y no poder afianzar los lazos… No es MEDIDA DE RESTRICCIÓN, es MEDIDA DE PROTECCIÓN, por eso se llama así, para prohibir que el padre vaya a ocasionar algún tipo de daño psicológico. Es increíble cómo funciona las leyes, increíble”, añadió.

Melissa Klug se mostró incomoda tras la decisión del Juzgado de Familia de Lima Este tras rechazar las medidas de protección contra Jefferson Farfán. Así fueron las primeras declaraciones de la "Blanca de Chucuito" y lamentó lo sentenciado por el Poder Judicial. (Video: América TV)

Así respondió Jefferson Farfán

Por su parte, Jefferson Farfán tuvo una peculiar reacción tras conocer la decisión del Poder Judicial y luego de las declaraciones de Melissa Klug. A través de sus stories de Instagram compartió dos importantes mensajes.

El primero fue una fotografía del exfutbolista al lado de sus hijos, con quienes posa sonriente. Sus cuatro hijos: Maialén, Luana, Jeremy y Adriano lo habrían visitado en su lujosa vivienda y se habrían sacado esta postal para el recuerdo.

En la segunda imagen, la ‘Foquita’ compartió un contundente mensaje: “Mientras menos cuentes, mejor te va”. Esta frase podría aplicar a la actual situación que afronta el exfutbolista con la madre de sus hijos.