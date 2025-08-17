Tras conocerse el fallo a su favor en su juicio contra Magaly Medina por el delito de violación a la intimidad agravada, el exfutbolista Jefferson Farfán recurrió a sus redes sociales parar compartir un breve, pero llamativo mensaje al respecto.
La presentadora de espectáculos y el productor de su programa, Patrick Llamo, fueron condenados por el delito de violación a la intimidad agravada y la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por Medina.
De esta manera, la popular ‘Urraca’ tendrán que pagar 300 mil soles a favor de la ‘Foquita’ por concepto de reparación civil. Además, tendrán que cumplir con jornadas de servicio comunitario, al igual que el productor de su programa.
Este domingo 17 de agosto, Jefferson Farfán utilizó sus stories de Instagram para compartir un breve mensaje, que podría interpretarse como una clara alusión a su victoria legal.
“Todo llega a su tiempo, dame luz bebé. Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos”, escribió la ‘Foquita’ en sus stories. El mensaje estuvo acompañado de emojis de billetes y rostros sonrientes.
Como se recuerda, el caso que enfrentó a Jefferson Farfán y Magaly Medina surgió en 2019, cuando el programa de la presentadora de espectáculos difundió imágenes privadas en su residencia. Tras años de batalla legal, la ‘Foquita’ consiguió que condenara a Medina por vulnerar su intimidad.
