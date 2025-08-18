El último fin de semana se dio a conocer que Jefferson Farfán ganó el juicio que le entabló a Magaly Medina hace algunos años, por lo que la presentadora de espectáculos tendrá que pagarle al exfutbolista S/300 mil de reparación civil tras ser condenada por el delito de violación de la intimidad agravada.

Tras tomar conocimiento de la condena, Magaly Medina se mostró en contra de la resolución de la justicia peruana y no descartó llevar el caso a otras instancias. Ante esto, el exfutbolista Jefferson Farfán recurrió a sus redes sociales para compartir un nuevo mensaje.

A través de sus stories de Instagram, la ‘Foquita’ compartió un breve, pero significativo mensaje. El texto fue considerado por sus seguidores como una indirecta a la popular ‘Urraca’.

“Mientras menos cuentes, mejor te va”, es el post que compartió Jefferson Farfán. “Buen inicio de semana”, agregó en un breve texto, seguido de dos emojis.

Jefferson Farfán recurre a sus redes sociales para compartir un nuevo mensaje que se considera una indirecta a Magaly. (Foto: Captura de IG)

Cabe recordar que la Corte Suprema emitió su fallo y confirmó la condena contra Magaly Medina como autora “del delito de violación de la intimidad agravada en perjuicio de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe”.

“Se impone a Magaly Medina dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva convertidas en 138 jornadas de servicio a la comunidad. Fijando el monto de 300 mil soles de reparación civil”, se lee en la resolución emitida por los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.