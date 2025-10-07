El exfutbolista Roberto Guizasola, amigo cercano de Jefferson Farfán, desmintió que el exdelantero de la selección peruana tenga planes inmediatos de matrimonio con Xiomy Kanashiro, a pesar de que Farfán anunció recientemente su intención de casarse “pronto”.
Los comentarios de Guizasola se dan luego de que Farfán aseguró en su pódcast Enfocados, tras hablar de la vida familiar del exfutbolista croata Ivan Rakitic, que: “Yo también ya me caso pronto”.
Por ello, al ser consultado por "América Hoy", Guizasola inicialmente prefirió mantener el misterio: “Solamente esperen novedades que va a venir algo hermoso y maravilloso”. Sin embargo, luego descartó el compromiso.
“No, no, ahorita, mi hermano está enfocado en sus cosas, superenamorado y eso a mí me hace feliz. Las cosas tienen que fluir nomás, sin forzar nada y sin hacer daño a nadie”, declaró Guizasola.
Los comentarios de Farfán sobre su intención de casarse con Kanashiro surgieron mientras conversaba con Rakitic, luego de que Guizasola comentara: “Mi hermano (Farfán) también está enamorado, ya se va a casar”, motivando su efusiva respuesta.
Es importante señalar que Farfán y la bailarina peruana oficializaron su relación en febrero de este año.
