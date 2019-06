Jennifer Aniston ilusiona con declaraciones sobre una posible reunión de "Friends"

"Friends" emitió su última entrega hace quince años y pese a que ha pasado más de una década desde entonces, los seguidores de la exitosa serie estadounidense guardan las esperanzas de una reunión de sus personajes. Jennifer Aniston se pronunció al respecto y dejó abierta esa posibilidad.

La ex pareja de Brad Pitt aseguró en entrevista con Ellen DeGeneres que una reunión de sus integrantes la contemplan con gran ilusión todos los actores de la exitosa producción de Marta Kauffman y David Crane.

"Escucha, te lo dije. Lo haría …. Las chicas lo harían, y los chicos lo harían, estoy segura", sostuvo Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston en TheEllenShow. (Video: YouTube)

Esta no es la primera vez que la actriz que encarnó a Rachel Green en "Friends" se refiere al tema. Sin embargo cuando habló al respecto en 2016, dijo que no había razón para regresar.

"Honestamente, no sé qué haríamos", le dijo la actriz a Lorraine Kelly. "Creo que ese período de tiempo fue un poco nostálgico. Creo que el motivo por el que la gente siente tanto afecto es porque […] algo tiene esa época en la que nuestras caras no estaban metidas en los teléfonos celulares. No estábamos revisando Facebook e Instagram. Estábamos en una habitación juntos, en una cafetería juntos. Estábamos hablando, teniendo conversaciones. Hemos perdido eso", agregó.

Quien también se pronunció sobre una posible reunión de "Friends", fue Lisa Kudrow, actriz que encarnó a Phoebe en la serie.

"Sería divertido, pero ¿de qué se trataría? Piénselo. Lo que más nos gustó del programa fue que tenían veintitantos años y ellos eran su propia familia. Ahora, todos tienen familias, entonces, ¿qué vamos a ver?".

Asimismo, Cox, quien interpretaba a Monica Geller, ha demostrado en redes sociales lo emocionada que está en seguir hablando de "Friends".