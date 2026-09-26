Jenny J y Luigui Carbajal presentan “No la beses” y anuncian recorrido por el Perú

Jenny J y Luigui Carbajal se juntaron para presentar “No la beses”, una nueva producción musical que llega acompañada de un videoclip y que ya viene generando movimiento entre sus seguidores. La canción fue estrenada el pasado 21 de agosto de 2026 en YouTube y, hasta la fecha, supera las 491 mil reproducciones en la plataforma.

El trabajo audiovisual muestra a ambos artistas como parte de esta nueva propuesta musical, en una producción que busca acercar la canción a distintos públicos y continuar sumando presentaciones dentro de la agenda de Jenny J. “No la beses” se incorpora así al repertorio de la cantante, quien continuará con sus actividades musicales durante las próximas semanas.

La respuesta del público también se refleja en las cifras que registra el videoclip. Desde su estreno en YouTube, “No la beses” ha alcanzado 491,476 vistas, una cifra que da cuenta del interés que ha despertado esta colaboración entre Jenny J y Luigui Carbajal.

La cantante no llegará sola a sus próximas presentaciones. Jenny J anunció que recorrerá diferentes ciudades del Perú acompañada por sus cantantes, músicos y todo su elenco, como parte de una agenda que busca llevar su espectáculo a distintas regiones del país.

Esta nueva etapa estará marcada no solo por el lanzamiento de “No la beses”, sino también por los shows que la artista tiene previstos junto a su equipo. La presencia de sus músicos, cantantes y elenco será parte importante de una puesta en escena preparada para sus presentaciones en vivo.

El lanzamiento también permite ver nuevamente a Luigui Carbajal compartiendo una producción musical con Jenny J. Ambos forman parte de una propuesta que combina la canción con una puesta en escena pensada para trasladarse del videoclip a los escenarios y conectar con el público durante sus presentaciones.

Desde el estreno del videoclip, el tema ha continuado sumando reproducciones en YouTube, mientras Jenny J mantiene activa su agenda musical. La artista busca aprovechar este lanzamiento para seguir acercando su propuesta a sus seguidores y llegar a nuevos públicos en diferentes puntos del territorio nacional.

Con el videoclip ya presentado y más de 491 mil vistas acumuladas, Jenny J y su equipo se preparan para continuar con su recorrido por el país. La artista llegará acompañada de su elenco y orquesta para llevar su espectáculo a sus seguidores en diferentes ciudades del Perú, mientras “No la beses” continúa ganando espacio dentro de su repertorio.

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