Jessica Newton reapareció frente a la prensa luego de superar la polémica generada por Carlos Morales, padre de sus hijos, quien dijo que mantuvo una relación extramatrimonial con ella. Ahora, la directora del Miss Perú agradeció a Magaly Medina por brindarle su apoyo frente a esta situación.

En conversación con la prensa, Newton señaló que Magaly Medina trató el tema “con respeto”, ya que ella tenía conocimiento de lo sucedido por la amistad que mantenían.

“Nosotras éramos muy cercanas, ella ha visto de cerca mi matrimonio, mi familia y sabe del tema... yo agradezco la forma tan profesional y seria en la que lo ha tratado y lo he recibido con muchísimo cariño”, señaló Newton.

Jessica Newton

Asimismo, Jessica Newton fue consultada por si este gesto de Magaly Medina sería el puntapié inicial para una futura reconciliación, a lo que aseguró que la posibilidad de retomar su amistad está abierta.

“No lo sé, yo ya no descarto nada, no me sorprende nada. Cada día que me despierto digo, a ver qué pasa hoy día... lo único que sí les puedo decir es que mi vida está llena de color y he aprendido a tomarlo con una sonrisa, agradecer los comentarios positivos, entender los comentarios o las críticas que no tienen ningún sentido, pero salir a aclarar es algo que ya no hago porque me desgasta. Hubo etapas de mi vida donde yo quería tener la razón, podía demostrarlo, pero a qué costo personal”, explicó.

“Lo de Magaly sí me sorprendió, me parece un gesto muy noble de su parte y lo recibo con cariño. Sí es cierto que mi esposo y el esposo de Magaly siempre han tenido un cariño abierto, no se ha dado de la noche a la mañana, son años de amistad”, puntualizó Jessica Newton durante una conferencia de prensa.

Magaly Medina y Jessica Newton juntas ante las cámaras (Foto: Difusión)

Como se recuerda, Magaly Medina contó en su programa que la jefa de prensa de Carlos Morales se comunicó con “Magaly TV, la firme” para gestionar una entrevista y hablar sobre Jessica Newton; sin embargo, ella prefirió descartar esta posibilidad.