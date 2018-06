La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, discrepa con la nueva disposición del Miss América, la cual desterra la competencia en traje de baño en rechazo al escándalo del pasado mes de diciembre, en el que responsables del certamen internacional se burlaban de algunas de las concursantes por su peso o su vida sexual.

"Creo que la mujer debe tener libertad absoluta, no debe taparse para pedir respeto. La mujer debe tener la libertad de vestir, pensar y actuar como considere correcto, entonces, yo no pudo salir con un doble discurso y decir a las personas: 'respeten a las mujeres', y pretender de alguna manera limitarlas. Si ellas desean ponerse ropa de baño por qué habrían de cohibirse frente a que las puedan agredir", señala la representante de la belleza peruana en diálogo con El Comercio.

"El que está mal es el que mira mal. La mujer debe dejar de hacer cosas para protegerse y empezar a exigir libertades para vivir más tranquila", remarca.

Newton considera que con esta iniciativa se está cediendo frente a aquellas posiciones que no están de acuerdo con el libre desenvolvimiento o forma de vestir de algunas mujeres.

"Creo que el tema de retirar el traje de baño es de alguna manera ceder frente a alguna posición que no está de acorde con mi forma de ver el mundo o de ver el concurso. Los certámenes de belleza deben enseñar a las niñas a soñar con ser lo que quieran ser. Una mujer no tiene que taparse para que no le agredan", destaca Newton.

¿Crees que la iniciativa del Miss Perú 2017, en el que las candidatas protestaron en contra de la violencia contra la mujer en nuestro país, motivó a los cambios en el Miss América?

Creo que motivó a muchos, creo que todo suma. Vi que estaban estudiando el caso del Miss Perú en una universidad en Estados Unidos. Una vez me preguntaron si creía que los casos de violencia de género se habían multiplicado en los últimos años debido a movimientos como el #MeToo. Respondí que no, porque creo que la violencia contra la mujer siempre ha existido. La diferencia es que ahora no nos callamos.

¿Qué opinas del caso de Ayvi Ágreda, la joven que falleció tras pasar más de un mes internada en el hospital por quemaduras producidas por un acosador?

Es indignante. Como peruana aplaudo que todo el mundo comente de nuestra selección, de lo unidos que estamos y de lo maravillosa que es la hinchada peruana. También aplaudo el esfuerzo de los jugadores, pero me da mucha pena que no nos hayamos unido así para defender a las mujeres de nuestro país.

¿Qué busca el Miss Perú en sus candidatas?

A una mujer que pueda representarnos a todas las mujeres, que sea un ejemplo de trabajo, una guía para todas esas mujeres que nos siguen y que necesitan un líder de opinión serio en el cual se puedan sentir identificadas.

¿Incluirás este año en el Miss Perú a candidatas transgénero?

Claro que sí. A mí me da mucha alegría que tengamos distintas opciones sexuales. Antes era impensable la participación de una mujer gay. Hoy tengo candidatas gay que se sienten orgullosas de representar a su país. Creo que el certamen debe ayudarnos a mirar a los demás con respeto y consideración.



¿Ya tienes a tus candidatas para el Miss Perú de este año? ¿Participará Milett Figueroa?

No voy a anunciar a ninguna candidata, vamos a esperar que todas estén electas, hay participantes de todo el Perú.



¿Qué opinas de la nominación de Laura Spoya a los MTV MIAW 2018?

Es una de las influencer más fuertes de México, trabaja con Miss Jones (Directora del concurso Mexicana Universal). Me siento muy orgullosa de ella porque superó las críticas y salió adelante. Muchas veces ha sido criticada por venir de un estrato socio económico bastante pobre. Trabajó como mesera, pero se preparó y llegó lejos. Es un ejemplo a seguir.