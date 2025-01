Jessica Newton reapareció en una entrevista para el programa de YouTube “Vida y Milagros”, conducido por Milagros Leiva, donde reveló diversos pasajes de su vida personal, entre ellos, el verdadero motivo por el que terminó su amistad con la presentadora de espectáculos Magaly Medina.

En un momento de la entrevista, Milagros Leiva le preguntó a Jessica Newton que es lo que había pasado con Magaly Medina y como pasaron de ser las mejores amigas a enemigas públicas. Ante esto, Newton aseguró que nunca existió una pelea en sí.

“Honestamente que no fue pelea, la gente sigue pensando eso, pero no fue pelea”, contó la directora de la organización Miss Perú, añadiendo que su distanciamiento fue por una tercera persona.

“Yo le dije que no quería tener cerca a Luciana Olivares, y ella fue y le comentó a Luciana lo que había dicho. (¿Por qué no la querías tener cerca?) Porque no me parece una persona que guarde los respetos que deba guardar”, añadió.

“Lo contó, me llamó, fue muy desagradable, la verdad que esa llamada fue muy desagradable, pero fui muy honesta, entonces creo que ese momento se pudo haber evitado”, puntualizó Newton, dejando en claro el verdadero motivo del fin de su amistad con Magaly Medina.

Como se recuerda, Magaly Medina y Jessica Newton mantenían una larga amistad que incluso las llevaba a compartir gratos momentos juntas, incluso Medina fue invitada como jurado en el certamen Miss Perú; sin embargo, todo cambió hace algunos años. Pese a su alejamiento, Newton asistió al funeral del padre de la conductora de televisión y le dio el pésame.

