Jessica Newton, presidenta del Miss Perú, respaldó a su yerno, el cantante Deyvis Orosco tras las acusaciones hechas por Andrea San Martín, expareja del músico, quien aseguró haber recibido una invitación de Orosco para reunirse en privado y a solas, además de haberle llamado durante avanzadas horas de la noche.

Al ser entrevistada por Trome, la exmodelo y empresaria dijo que no estaba enterada de los comentarios, ya que no resultan valiosos para ella, mostrando su indiferencia por la supuesta infidelidad que habría cometido Deyvis, estando casado con la también empresaria Cassandra Sánchez Lamadrid.

Como se recuerda, Andrea San Martín y Deyvis Orosco mantuvieron una relación desde el 2011. Al respecto de su nueva polémica, Jessica Newton indicó: “Todos los amiguitos de Cassandra que quizás salieron con ella también la recordarán. Las personas siempre recuerdan lo que fue importante y eso no lo voy a comentar”.

De otro lado, Jessica enfatizó el valor del presente, sosteniendo que no existe una crisis matrimonial entre Deyvis y Cassandra, indicando que su actual vida es “maravillosa”. “No hay nada mejor que encontrar un hombre que te ame y te respete, una mujer que te ayuda a salir adelante y un niño que bendice su unión”, dijo.

Finalmente, la empresaria decidió no responderle a San Martín, indicando no conocerla y que se mantienen enfocada en el Miss Universo. “La verdad, no tengo nada que decirle, no la conozco, le he dicho hola un par de veces, pero es libre de decir lo que quiera. En estos momentos estoy enfocada en la llegada de la Miss Universo, Sheynnis Palacios, a nuestro país”, señaló.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre Deyvis Orosco?





Andrea San Martín reveló que Deyvis Orosco se puso en contacto con ella nuevamente después de varios años. Aunque ya habían tenido una comunicación en 2023, donde modelo mencionó que quiso presentarle a un amigo suyo a Orosco por su trabajo musical, el cantante habría solicitado un encuentro privado y a solas. Además, San Martín indicó que el 3 de agosto de 2024, Orosco intentó realizar una videollamada a las 10 p.m.,acción que la incomodó, llevándola a decidir no responderle. Las pruebas de este intento fueron compartidas en el programa “Magaly TV, La Firme”

La respuesta de Deyvis Orosco





Por su parte, el hijo de Johnny Orosco se pronunció en redes sociales, reconociendo que cometió un error al intentar comunicarse con San Martín, describiéndolo como una “ingenuidad”. “Si he decidido salir y aclarar la situación es porque ya no soy un hombre soltero; tengo una familia, una mujer a la que respeto, amo y quiero”, dijo.

“Ella (Cassandra) no se merece esto, y yo no voy a permitir que nadie la ponga en esa posición”, expresó en sus redes. Además, añadió: “Mi esposa está al tanto de todo y me advirtió que tuviera cuidado. Tal vez, sí pequé de ingenuo. Coincido en que las relaciones a lo largo del tiempo pueden terminar bien, pero este no ha sido el caso”.