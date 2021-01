Como era de esperarse, el post recibió cientos de comentarios, entre ellos, un usuario preguntó si la amistad de Jessica Newton y Magaly Medina era para evitar que la critiquen o “te saque algún ampay en su programa”. La respuesta de Newton no se hizo esperar.





“Falso, Magaly Medina me ha criticado muchas veces por cosas en las que no ha estado de acuerdo y si tienes dudas revísalo, los amigos no se tienen por interés sino por afinidad en eso reside el vivir feliz”, precisó Jessica Newton.

“Los mejores amigos son aquellos que siempre te dicen lo que piensan y no lo que tú quieres escuchar”, añadió en un segundo comentario.

Esta fue la respuesta de Jessica Newton cuando le preguntaron por su amistad con Magaly Medina. (Foto: Captura de Instagram)

