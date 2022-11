Las imágenes de Deyvis Orosco en un sauna en el que ofrecen “masaje tántrico con final feliz” continúan desatando comentarios en el mundo de la farándula. Al igual que Cassandra Sánchez de Lamadrid, Jessica Newton también salió a respaldar al cantante tras el ‘ampay’ que mostró el programa de Magaly Medina.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, la directora del Miss Perú minimizó el informe de la ‘Urraca’ y dijo que el cumbiambero tiene todo el derecho de vivir su vida como le parezca.

Cansada de las constantes críticas de la ‘Urraca’, Jessica Newton aprovechó para pedir a los medios de espectáculos poner más atención en la vida del esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, dejando entrever que podría dar mucho que hablar. “Se divertirían más si siguen a Alfredo (Zambrano)”, señaló.

“En los últimos meses he sido testigo de tantos ataques sin límite que ya estoy preparada, ya nada me sorprende. Con los años uno aprende a no perder en tiempo en cosas que no tienen importancia. Ya basta ya, Dios mío, vivir hablando, chismeando…”, agregó.

La exreina de belleza también dejó en claro que guarda distancia y que no se involucra en la relación que su hija mantiene con el ‘Bomboncito de la cumbia’.

“Yo siempre le he hablado con cariño (a Magaly Medina) y como se lo dije a ella cuando tenía problemas en su relación personal: las relaciones son de dos, no de tres, no de cuatro”, agregó.