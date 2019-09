Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, aseguró que le gustaría tener a Yahaira Plasencia como candidata en certamen nacional que elige a la mujer que representará a nuestro país en concursos de belleza internacionales.

Durante una entrevista que ofreció en el programa que conduce Carlos Galdós en Radio Capital, Jessica Newton no dudó es resaltar la belleza de Yahaira Plasencia. “A mí me gusta, siempre he dicho que me gusta… Ojalá la tenga en el concurso”, indicó.

“A mí me parece guapísima, tiene unas piernas increíbles, habría que hacer algunos entrenamientos, pero eso lo hace cualquier mujer cuando está compitiendo. A mí me parece guapa, tiene un manejo de su cuerpo impresionante, tiene una linda voz", agregó.

En ese sentido, Jessica Newton defendió a Yahaira Plasencia y aseguró que los errores que puede haber cometido en el pasado, no las descalifican para poder aspirar a llevarse el título de la mujer mas bella del Perú.

“Una cosa es lo que uno ve por televisión y otra cosa es la persona en su vida real (...) Los seres humanos tenemos diferentes facetas, todos nos equivocamos. Y yo a una chica porque ha tenido un tema personal no la voy a juzgar”, aseveró.

Para ver y escuchar las declaraciones de Jessica Newton sobre Yahaira Plasencia, puedes ver el siguiente video a partir del minuto 12.