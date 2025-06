Luego que Milett Figueroa asegurara que le dio a Jessica Newton parte del premio que ganó tras obtener la corona en el Miss Supertalent 2016, la directora de la organización Miss Perú salió al frente y negó las afirmaciones de la modelo.

En declaraciones para “Magaly TV, la firme”, Jessica Newton descartó haber recibido dinero de parte de Milett Figueroa tras su victoria en el certamen internacional.

“Milett nunca fue a Miss Perú, no fue a los Grand Slams y me imagino que su experiencia para ella no habría ido con su expectativa… Nosotros ayudamos mucho a Milett y no nos ha dado ningún dinero, debe estar agradecida por cómo la ayudamos con cariño en el tema financiero”, aclaró Newton.

Jessica Newton sale al frente para responder a Milett Figueroa, quien dijo que le pagó tras ganar un certamen internacional. (Foto: Captura de video)

Asimismo, Jessica Newton también salió a aclarar lo dicho por Milett Figueroa en una reciente entrevista, ya que la modelo señaló que durante el concurso asistió a eventos que no eran remunerados.

“Ningún concurso del mundo les paga a las representantes por ser parte del certamen. Ir a competir no es ir a pasear. Con relación al premio era una suerte de contratos para el certamen en Corea. Si me equivoco, Milett no fue a Corea a trabajar con los auspiciadores, no sé a qué premio se refiere”, precisó Newton.

Finalmente, Jessica Newton descartó que el certamen Miss Perú tenga intención de trabajar algún tema de publicidad con Figueroa. “Yo entiendo que a Milett le provoque tener publicidad con el tema del Miss Perú, a nosotros con ella no”, refirió.