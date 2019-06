Jessica Newton se pronuncia en torno a críticas de Marina Mora

Jessica Newton se pronunció en torno a las críticas de Marina Mora, quien puso en tela de juicio el profesionalismo y la veracidad de las declaraciones de la directora del Miss Perú Universo en "El valor de la verdad".

"No me parece correcto ni profesional revelar detalles del día a día de las candidatas o inventar algo para tener notoriedad en la prensa. Finalmente somos humanos y hay que mantener ciertas cosas en la privacidad", señaló Mora sobre Newton.

En respuesta a Marina, la máxima organizadora de eventos de belleza en el Perú, fue tajante al señalar que no mintió en el programa de Latina que conduce Beto Ortiz, cuando aseguró que a Marina le decomisaron un "pollito". Aclaró que solo hizo referencia a algo que ocurrió en el certamen y que no forma parte de la vida privada de nadie.

"Si hay algo que por fortuna no me falla es la memoria, y decir la verdad no a todo el mundo le gusta ni le cae bien, a mí me encanta.

Sobre la vida privada de mis candidatas pese a conocerlas muy bien no he hecho comentario alguno. Lo que he comentado es algo que sucedió en el desarrollo del certamen", dijo Jessica en declaraciones a El Comercio.

"Pero de la vida privada de Marina Mora, a pesar de conocerla muy bien, me guardo cualquier comentario, no me parecería correcto estar hablando de ella", remarcó.