Jessica Newton salió en defensa de Deyvis Orosco, actual pareja sentimental de su hija Cassandra Sánchez, luego que Janet Barboza lo llamara con un apodo y señalara que al cantante le gusta presumir cosas materiales.

En conversación con el diario Trome, la exreina de belleza peruana aseguró que ‘solo la gente infeliz ataca’.

“No entiendo por qué hay gente tan venenosa, solo la gente infeliz ataca. Deyvis sigue siendo el mismo chico que vino a recoger la primera vez en su camioneta azul a mi hija, es un chico que tampoco cambia relojes, no es un chico ostentoso, no ha cambiado de auto desde que lo conocí y todo lo que la señora (Barboza) ha mencionado lo tenía antes de conocer a mi hija Cassandra. Las personas que no son felices tienden de alguna manera a que todos sean como ellos. Nosotros tenemos una vida muy sencilla y familia. Disfrutamos haciendo karaoke, con juegos de mesa y cocinamos juntos. Esta pandemia nos ha unido aún más”, sostuvo Newton

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Janet haya hecho esos comentarios para sumar puntos de rating en “América Hoy”, la Organización Miss Perú sostuvo que el programa matutino “es intrascendente. Lo veo por lo que rebota en los medios y siempre lo que rebota es feo”.

Newton contó que Deyvis se ha reído de los comentarios de la compañera de Ethel Pozo. Además, resaltó las cualidades de la pareja de su hija, a quien calificó de ser un chico sencillo, trabajador y resiliente.

“Nosotros nos reímos. Imagínate si nos vamos a preocupar… estamos con la pandemia encima, tenemos las elecciones, viendo todos los problemas que tiene el país y va a venir esta ‘mamarracha’… por lo menos nos ha sacado una sonrisa, porque es impresionante la idea que la gente puede crearse o tratar de crear de la vida de los demás”, señaló.

“Deyvis es un muchacho sencillo, trabajador, a mí me sorprende su resiliencia, me sorprende lo correcto que es, sobre todo en estas circunstancias donde las personas dedicadas a la música han tratado de romper un poco las normas. Él no las ha roto jamás, estoy feliz que sea la pareja de Cassandra y lo quiero como un hijo. No entiendo cuál es el afán de hacerle daño a un chico que lo único que ha hecho es mostrarse abierto y cariñoso con todos”, añadió.

