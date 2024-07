Luciana Fuster se vio envuelta en la polémica luego de pedir que regulen el contenido de los programas de espectáculos en Perú. Al respecto, Jessica Newton salió al frente para defender a la Miss Grand Internacional y restó importancia a las críticas en contra de la exchica reality.

En declaraciones para el diario Trome, Jessica Newton habló sobre Luciana Fuster e hizo caso omiso a las críticas en contra de la reina de belleza, a quien recientemente se le vinculó con un presunto magnate.

“La vida personal de mis reinas es algo que no voy a discutir, no me parece elegante ni prudente. Estoy feliz con Luciana, está haciendo un magnífico trabajo. Tiene un montón de viajes pendientes como reina internacional y donde voy me felicitan por mi reina”, dijo Newton.

Sobre las próximas actividades de Luciana Fuster como parte de su labor como reina de belleza, Newton confirmó que la joven viajará a Malasia, luego volverá a la región para visitar Brasil y Colombia.

“No tengo las fechas en mi cabeza, pero está cumpliendo con su agenda internacional que la manejan desde Tailandia. Ella tiene que reinar y cumplir su contrato con la organización hasta el momento que se elija a la nueva reina”, aseguró.

