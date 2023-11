Jessica Newton rompió su silencio y decidió responderle a Magaly Medina, quien ha tenido duras críticas hacia Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez por la manera en que le pidieron ser la madrina de su hijo.

“Qué lástima que después de tantos años siga utilizándome, a mí, a mi nieto, mi familia, mi yerno, para generar rating. No tenemos nada que decir, si le sirve hablar de nosotros, ojalá que le vaya bien. Si le sirve utilizarnos, que nos siga utilizando, pero yo ni la veo, ni me entero y no tengo nada que comentar. Pensé que esto no iba a llegar nunca, pero no me interesa”, dijo Newton al diario Trome.

La directora de la organización Miss Perú aseguró que “le importa tres pepinos” lo que diga la periodista de espectáculos sobre ella y su familia. Aprovechó en pedirle que se enfoque en cambiar su presente.

“Me despierto por la mañana y tengo tantas cosas que agradecer. El pasado es lo único que no se puede cambiar, pero que se enfoque en cambiar su presente, que sea feliz y le deseo muchas bendiciones. Me importa tres pepinos lo que pueda decir o pensar”, resaltó.

Finalmente, reveló que su prioridad por ahora es su matrimonio, sus hijos y su nieto. “Estoy viviendo una etapa maravillosa de mi vida y no pienso permitir que nadie la perturbe. No puedo cambiar al resto, pero sí decidir no más gente tóxica en mi vida”.