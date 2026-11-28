Este viernes 27 de noviembre, la directora del Miss Perú, Jessica Newton, se pronunció sobre la salida de Vanessa Medina, exrepresentante de Lima acusada de agredir a otra mujer en un restaurante de San Isidro, confirmando que aceptó su renuncia y explicando los motivos por los cuales decidió no revelar las denuncias.

En declaraciones para América Espectáculos, Newton sostuvo que la organización decidió no divulgar las acusaciones registradas contra la modelo para evitar una mayor exposición mediática del caso.

La directora del certamen reconoció que, pese a contar con filtros para elegir a sus representantes, no puede garantizar su buena conducta y explicó por qué la organización decidió no hacer públicas las acusaciones.

“Pero ¿para qué la íbamos a difundir? No hay necesidad de sobreexponer las cosas”, respondió al ser consultada sobre el silencio previo del concurso respecto a los antecedentes policiales.

Sin embargo, lamentó las circunstancias en las que se produjo el retiro de Medina Saldaña e indicó que, si bien el concurso tiene reglas para admitir a las candidatas, la organización no siempre puede controlar su comportamiento.

“Tenemos todos los filtros, pero nadie tiene la seguridad de que la conducta vaya a ser impecable”, sostuvo al mismo programa.

La empresario señaló los motivos por el que no difundió las denuncias contra Medina | Foto: Archivo EC

¿Qué pasó con Vanessa Medina?

La controversia se originó el miércoles 25 de noviembre, luego de que “Magaly TV: La Firme” diera a conocer dos denuncias contra Medina Saldaña.

Antes del reportaje, la franquicia Miss Perú Lima había anunciado mediante un comunicado oficial que la participante dejaba la competencia por motivos personales, sin mencionar los procesos legales.

Pronunciamiento del Miss Perú Lima previo a la difusión de la denuncia contra Vanessa Medina | Foto: Captura de Instagram

¿Por qué fue denunciada Vanessa Medina?

La acusación más reciente data del lunes 23 de noviembre y fue interpuesta por Daniela Mía Juárez Cruz, de 33 años, tras un incidente ocurrido en un restaurante de San Isidro.

De acuerdo con el parte policial, la denunciante subió al segundo nivel del local y comenzó a grabar luego de consultar por el alquiler del espacio, momento en el que Medina la habría golpeado con los puños, sujetado del cuello y arrojado una parrilla con carbón que impactó en su pecho y estómago.

A raíz de la polémica, Medina suspendió sus cuentas de redes sociales | Foto: Captura de Instagram (@missperuofficial / @_pablopadilla)

A este expediente se suma una denuncia previa registrada en el año 2021 en la provincia de Maynas, en Loreto. En dicha ocasión, Gabriela Rodríguez acusó a Medina de haberla insultado, arrojado una bebida, dañado su teléfono celular, roto su blusa e intentado atacarla con una copa rota a la salida del baño de una discoteca.

Vanessa Medina, ex Miss Perú Lima, no responde por acusaciones

Hasta el cierre de esta edición, Medina Saldaña no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre ambas denuncias y mantiene suspendidas sus cuentas en redes sociales.