El cambio en la dirección nacional se da luego de que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, y Jessica Newton dejaran de seguirse en Instagram | Foto: EC
El cambio en la dirección nacional se da luego de que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, y Jessica Newton dejaran de seguirse en Instagram | Foto: EC
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

Jessica Newton publicó una fotografía en la playa con la frase “No confíes en todo lo que ves, a veces la sal también parece azúcar”, mensaje interpretado en redes sociales como una indirecta hacia Luciana Fuster tras su nombramiento como nueva directora del Miss Grand Perú.

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