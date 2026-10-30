Jessica Newton publicó una fotografía en la playa con la frase “No confíes en todo lo que ves, a veces la sal también parece azúcar”, mensaje interpretado en redes sociales como una indirecta hacia Luciana Fuster tras su nombramiento como nueva directora del Miss Grand Perú.

La publicación generó opiniones divididas, mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud de la empresaria, otros expresaron su respaldo a la nueva gestión de Fuster al relacionar su mensaje con el cambio de mando en la franquicia.

Post de Jessica Newton

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“Ay Jessiquita ya deja de enviar indirectas, se agradece que durante tu gestión hubo clasificaciones y dos coronas pero tú optaste por el miss universe así que deja que la actual gestión siga su curso”, escribió una internauta en la red social.

Por su parte, Luciana Fuster explicó en una entrevista para “Magaly TV, la firme” que la propuesta para liderar el Miss Grand 2026 fue directa por parte de la organización matriz.

“Fue algo que se dio mientras yo estaba en Tailandia, en la competencia en Miss Grand International. Me presentaron la oportunidad y cómo decir que no”, manifestó la modelo.

Fuster detalló que intentó comunicarse con la empresaria luego de recibir el planteamiento. “La verdad es que le escribí. No sé cómo ha sido su tema con MGI, yo recibí la propuesta directa de Miss Grand International”, precisó, descartando haber planeado su destitución.

El traspaso de la franquicia coincidió con un distanciamiento visible entre Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, y Jessica Newton, quienes dejaron de seguirse en Instagram.

Pese a ceder la gestión del certamen internacional, Newton mantendrá la dirección de la Organización Miss Perú.

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