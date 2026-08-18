Este martes 18 de agosto, en la presentación de las candidatas al Miss Perú 2027, la directora del certamen, Jessica Newton, habló del regreso de Luren Márquez como reina de belleza del 2026, rechazando las versiones que intentaban explicar su breve salida.

Y es que, hace algunas semanas, la joven modelo fue retirada del certamen, perdiendo el título del Miss Perú 2026. Sin embargo, tras ofrecer disculpas a la organización, recuperó la corona en medio de rumores que apuntaban supuestas conductas inadecuadas de su parte.

En ese sentido, Newton aseguró que “todo el mundo es libre de decir las cosas”, aclarando que es importante que las personas al frente de los medios de comunicación no le den “cabida a cualquier persona que cuente algo que no es real”, declaró a Trome.

La reina actual, Luren Márquez, habló tras la polémica que la llevó a perder la corona... y recuperarla en tiempo récord.

Por su parte, Luren Márquez reapareció en la conferencia de prensa y agradeció la oportunidad brindada para representar al país en el Miss Universo 2026, certamen que se llevará a cabo en Puerto Rico.

Sin detallar las acciones que motivaron la controversia, la modelo reconoció haber cometido faltas durante el proceso del certamen y asumió la responsabilidad por sus actos ante los medios de comunicación.

“Soy humana y siempre tenemos tantas virtudes como defectos y creo yo que esta situación o este momento reafirma que llevar esta corona y ser reina de belleza no es símbolo de ser perfecta. Es símbolo de ser mujeres reales, que podemos cometer errores” , afirmó Márquez.

Suhein relata su participación en la final de Miss Grand Stars, donde llegó al top 10 y lució un vestido de gala azul y plateado. También explica el contratiempo que sufrió cuando se le rompió el cierre antes de salir a escena.

MIRA AQUÍ: Luren Márquez fue coronada como la nueva Miss Perú 2026

Asimismo, la modelo dedicó un mensaje a las 63 candidatas que compiten por el título del Miss Perú 2027, motivándolas a aprovechar la plataforma para crecer personalmente y generar un impacto positivo en la comunidad.

Pese a la restitución del título y su reincorporación al concurso internacional, la organización del Miss Perú aún no ha emitido un comunicado oficial que precise los motivos que llevaron a su separación inicial.

VIDEO RECOMENDADO: