La organización del Miss Perú no explicó oficialmente las razones de la destitución inicial de Luren Márquez | (Foto: Hugo Pérez)
La organización del Miss Perú no explicó oficialmente las razones de la destitución inicial de Luren Márquez | (Foto: Hugo Pérez)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Este martes 18 de agosto, en la presentación de las candidatas al Miss Perú 2027, la directora del certamen, Jessica Newton, habló del regreso de Luren Márquez como reina de belleza del 2026, rechazando las versiones que intentaban explicar su breve salida.

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