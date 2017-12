Jessica Tapia tuvo mellizas y pide orar por ellas

Jessica Tapia se convirtió nuevamente en madre. La periodista tuvo mellizas, quienes nacieron a las 30 semanas y se encuentran actualmente en cuidados intensivos.

En una publicación que compartió en su cuenta de Facebook, Tapia señaló que las bebes se encuentran "chiquitas y débiles", pues nacieron antes de los nueve meses.

"Las bebes nacieron a las 30 semanas y como imaginarán están chiquitas y débiles. Permanecerán en cuidados intensivos por ocho semanas. Por favor orar por ellas", escribió la periodista, radicada actualmente en Chicago.

Jessica Tapia compartió publicación en Facebook. Jessica Tapia compartió publicación en Facebook. Difusión

A inicios de diciembre, Jessica Tapia anunció que estaba nuevamente embarazada.

"Steven Dykeman, Lima y yo queremos anunciarles que los Dykeman tendrán dos nuevas integrantes. Así como escucharon: DOS. Estamos esperando mellizas y deseamos que todos ustedes nos regalen sus mejores deseos, bendiciones y buena vibra. La necesitamos pues el embarazo no esta siendo sencillo. Abrazos a todos quienes se alegran por nosotros", escribió Tapia.

La conductora de televisión, sin embargo, escribió en otro post que debe guardar reposo absoluto pues su embarazo es muy delicado.

"Desde el pasado 20 de octubre me encuentro con reposo absoluto para salvar a las mellizas. Me monitorean frecuentemente y aunque aun no pierdo la sonrisa, los dias se hacen cada vez las difíciles.

Hoy entramos a la semana 29 de embarazo y, solo puedo dar gracias a mi dulce madre (mi cuidadora fiel de día y noche) y a mi adorado esposo (por no permitir que me decaiga). Aún falta mucho camino por recorrer, pero cada minuto estamos luchando por ellas. Besos a todos y manténgannos en sus oraciones", agregó Jessica.

Cabe recordar que en 2016, Jessica Tapia sorprendió a los medios al anunciar que se convertiría en madre a los 44 años de edad luego de descartar la idea del embarazo tras varios tratamientos fallidos de fertilidad.

El 31 de diciembre del mismo año, la ex conductora de "Panorama" anunciaba en su cuenta de Facebook sobre el nacimiento prematuro de Lima Marie, su primera hija con el ciudadano estadounidense Steven Dykeman, esto, por complicaciones en el sistema digestivo de la pequeña.