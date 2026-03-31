El exconductor de televisión Jesús Alzamora sorprendió a todos al confirmar, por primera vez, un episodio de infidelidad hacia su esposa, María Paz Gonzales-Vigil, ocurrido durante un viaje a Colombia. La revelación la hizo en una entrevista con Milagros Leyva.

Durante la conversación, el también actor abordó públicamente detalles de su vida privada y confesó su error después de casi dos años, explicando cómo enfrentó las consecuencias dentro de su matrimonio.

Según contó Alzamora, tras su infidelidad, buscó reparar el daño provocado a su esposa y su familia, asegurando que asumió la responsabilidad de sus actos. En ese contexto, reveló que llegó a pedirle perdón de una forma muy emotiva, reconociendo la gravedad de lo sucedido y su arrepentimiento.

Jesús Alzamora confiesa infidelidad a su esposa en Colombia. (Foto: YouTube)

“Tuvimos una crisis familiar de la que mucha gente no se enteró. Yo cometí un error muy claro, gravísimo. Apenas lo hice, volví y se lo dije en su cara. Y le pedí perdón de rodillas como un perro. Nunca más”, aseguró Alzamora.

“La naturaleza de la crisis era una muy particular que yo no la voy a contar aquí porque involucra a otras personas, no es mi intención meterme y aparte porque no me quiero excusar, prefiero que me caiga a mí como debe ser y punto… Apenas regresé, le conté todo a Paz. Tuvimos semanas durísimas, pero logramos salir adelante”, agregó.

Según explicó, este episodio marcó un punto de quiebre en su relación, pero también dio paso a un proceso de reconstrucción basado en el diálogo y la honestidad. La pareja, que lleva varios años junta y tiene hijos en común, optó por trabajar en su vínculo para superar la crisis.

Jesús Alzamora confiesa infidelidad a su esposa en Colombia. (Foto: YouTube)

La confesión también reavivó el recuerdo de las imágenes difundidas en 2024, cuando el presentador fue captado en una situación comprometedora con otra mujer en Colombia. En aquel momento, su esposa ya había señalado que conocía el contexto del hecho y que ambos atravesaban una etapa de distanciamiento.