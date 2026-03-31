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Jesús Alzamora confiesa infidelidad a su esposa en Colombia. (Foto: YouTube)
Jesús Alzamora confiesa infidelidad a su esposa en Colombia. (Foto: YouTube)
Por Redacción EC

El exconductor de televisión Jesús Alzamora sorprendió a todos al confirmar, por primera vez, un episodio de infidelidad hacia su esposa, María Paz Gonzales-Vigil, ocurrido durante un viaje a Colombia. La revelación la hizo en una entrevista con Milagros Leyva.

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