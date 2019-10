Jesús Alzamora fue figura de Latina durante cuatro años. Sin embargo, el presentador de televisión reveló que su reciente desvinculación de la casa televisiva lo tomó por sorpresa.

El también mago recordó su sorpresiva salida y confesó que lo despidieron por teléfono, y a cinco horas de entrar a un quirófano para ser intervenido en las cuerdas vocales.

“Entendí que no había cómo pagar el sueldo y habían otros dos (conductores) con más tiempo que yo y hay que respetarlos. Lo que me molestó fue la forma. Me terminan rescindiendo el contrato por teléfono a 5 horas de que entre al quirófano”, sostuvo Alzamora al programa de YouTube de Carlos Orozco.

A pesar de ello, Jesús Alzamora aseguró que no guarda resentimientos hacia la señal donde trabajó en diferentes proyectos como “Yo Soy”, “El último pasajero”.

"No hay de mi parte un resentimiento, pero en sí no tengo problemas para decir que no me pareció que te metan un telefonazo y te digan ‘Jesús, me caes chévere pero ya no puedes seguir’ a 5 horas de entrar un quirófano”, sostuvo el esposo de la modelo María Paz Gonzales Vigil.