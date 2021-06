El actor y mago Jesús Alzamora recientemente viajó a Miami, Estados Unidos, para disfrutar de sus vacaciones y, de forma casual, coincidió con el actor Kevin Spacey, a quien le pidió tomarse una foto en una cafetería.

Según relató el exconductor de “Yo Soy Perú” a través de su cuenta oficial de Instagram, el actor que dio vida a Francis Underwood en la serie “House of Cards” fue muy amable y no tuvo problemas en tomarse una foto con él.

“¿Cómo conocí a Kevin Spacey? Siempre me pasa, entré a un restaurante a tomar un café y ahí estaba... Terminé de comer, esperé que él termine de comer, esperé que esté leyendo un periódico de manera relajada y le dije a mi primo Kevin: ‘es el momento’. Me paré (y dije:) ‘Hola, admiro tu trabajo’. Y me dijo: ¿De donde eres? Genial, Perú”, contó Alzamora.

El actor Jesús Alzamora se encontró con Kevin Spacey en Estados Unidos.

Luego, Jesús Alzamora contó que le pidió de una forma amable tomarse una fotografía y Kevin Spacey aceptó con un “¡Por supuesto!”. “Fue súper amable, se tomó la foto sin problemas”, añadió el expresentador de TV, adjuntando la imagen a su Instagram.

En tan solo un par de horas, la fotografía de Jesús Alzamora en Instagram ha conseguido más de 6 mil ‘likes’ y decenas de comentarios que celebran su encuentro con el reconocido actor estadounidense.

Por otro lado, otro grupo de seguidores le recordó que Kevin Spacey se encuentra en medio de la polémica tras ser acusado de acoso sexual por más de una docena de personas. Estas acusaciones le valieron su trabajo en la exitosa serie de Netflix.

